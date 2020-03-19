فيروس كورونا يجبر بريطانيا على سحب بعض قواتها المنتشرة في العراق

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنّ بلاده ستقوم بسحب قسم من قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق بسبب فيروس كورونا الجديد.

وأوضح والاس في بيان أصدره اليوم الخميس أنّ القوات المعنية سيتم سحبها بسبب تراجع وتيرة التدريبات في الأشهر الاخيرة، وبسبب "تعليق" برنامج التحالف وحلف شمال الاطلسي للتدريب بشكل مؤقت لمدة ستين يوما "كإجراء وقائي" إثر تفشي الوباء.

وتعمل بريطانيا إلى جانب شركائها في التحالف في العراق منذ 2014 لتدريب قوات الأمن العراقية، إلا أنه تم "تعليق" البرنامج في الوقت الحالي كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف والاس أن ا"نخفاض وتيرة التدريب في الأشهر الأخيرة تعني أنه في موقع يتيح له إعادة وحدة التدريب الحالية الى المملكة المتحدة".

وأردف أنه "لا يزال هناك وجود كبير للقوات البريطانية المسلحة داخل التحالف وغيره"، واعدا بأن لندن ستظل ملتزمة بإلحاق "هزيمة كاملة" بفلول تنظيم الدولة الإسلامية.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر/كانون الأول حتى تاريخ اليوم الخميس في العراق، وبحسب وزارة الصحة إلى 177 حالة مع تسجيل 12 وفاة.