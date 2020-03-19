أورسولا فون دير لاين: نعمل على إعادة 100 ألف مواطن أوروبي من الخارج

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيعمل على مساعدة عودة 100 ألف مواطن أوروبي بينهم فرنسيون، وممن تقطعت بهم السبل وأصبحوا عالقين بالخارج بسبب التدابير المتخذة لمكافحة وباء س كورونا.

وقالت فون دير لاين "أعرب أكثر من مئة ألف مواطن أوروبي بينهم نساء وأطفال عن رغبتهم في العودة فوراً، سوف نقدم لهم أيدي المساعدة ليرجعوا إلى أوطانهم، ونحن ننسق مع حكومات بعض الدول ويقدم الدبلوماسيون الأوروبيون حول العالم المعونة في هذا المضمار".

وخصص الاتحاد الأوروبي ثلاث عشرة رحلة طيران لإعادة 3000 أوروبي من مصر والمغرب والفلبين و تونس والأرجنتين.

وأضافت فون دير لاين "إننا مستعدون وبصدد التحضير لإعادة مواطنين أوروبيين من بيرو ومنغوليا وعدة دول إفريقية. خلال اليومين الماضيين أعدنا من المغرب مواطنين من النمسا وكذلك سويسريين وبوسنيين و أمريكيين أيضاً".

في السياق، أكدت المفوضية الأوروبية أنها أعادت 1200 مواطن أوروبي من اليابان والولايات المتحدة منذ بداية تفشي الفيروس وتعليقاً على ذلك قالت فون دير لاين "في مثل هذه الأوقات من الجيد فعلا أن نبدي أننا جزء من مجتمع قوي وهو الاتحاد الأوروبي".

وتقوم المفوضية الأوروبية بتمويل رحلات عودة المواطنين عبر تفعيل آلية الحماية المدنية للاتحاد الأوروبي.