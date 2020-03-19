فيديو: شاحنات تابعة للجيش تنقل توابيت ضحايا كورونا في بيرغامو الإيطالية

في مشهد أشبه بمشاهد الحروب المدمرة، خرجت 11 مركبة تابعة للجيش الإيطالي محملة بأكفان تحمل جثث ضحايا فيروس كورونا لدفنها في مدينة بيرغامو بإقليم لومبادري شمال إيطاليا.

واكتظت مقابر الإقليم بالجثث بعد وفاة ما لا يقل عن 93 شخص جراء الفيروس في بيرغامو وهو ما توجب نقل بعضها للدفن في مناطق أخرى.

وأخذت إيطاليا اليوم مركز الصدارة عالمياً من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس في يوم واحد (427 وفاة) لأول مرة منذ ظهوره في بؤرته بمدينة ووهان الصينية في ديسمبر - كانون الأول الماضي.

وفاق عدد الإصابات بالفيروس في إيطاليا 41 ألف شخص بينما وصل إجمالي الوفيات بسببه إلى 3400 وفاة على الأقل.