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كندا

قرار إغلاق الحدود بين كندا والولايات المتحدة يدخل حيز التنفيذ قريبا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
Britain NATO
Britain NATO   -   حقوق النشر  Frank Augstein/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
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أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس أنّ الإغلاق الموقّت للحدود بين كندا والولايات المتحدة يُتوقّع أن يدخل حيّز التنفيذ ليل الجمعة-السبت، في خطوة تهدف إلى منع التنقّلات "غير الضروريّة" والحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

التجارة لن تتأثر

وقال ترودو خلال مؤتمر صحافي في أوتاوا: "ما زلنا نعمل على إنهاء التفاصيل مع الأمريكيين، لكنّنا نتوقع أنّ الإجراءات ستدخل حيّز التنفيذ على الأرجح ليل الجمعة-السبت".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الأربعاء عن الإغلاق المؤقّت للحدود، مؤكدا أنّ "التجارة لن تتأثّر". كما أكّدت نائبة رئيس الحكومة الكندية كريستيا فريلاند الخميس أيضا أنّه "لن يكون هناك انقطاع للتجارة بين بلدينا".

ويَعبر أكثر من 400 ألف شخص يوميّاً الحدود بين كندا والولايات المتحدة بحسب أرقام رسمية.

إصابات بكورونا في المكسيك

وفي نفس السياق، أمر قاض اتّحادي في مكسيكو الخميس الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور باتّخاذ كلّ الإجراءات الوقائيّة والخطوات اللازمة للكشف عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في البلاد.

وقال القاضي إنّ "السلطات لا تتّخذ إجراءات صحية عامة وفعالة ومتناسبة مع المخاطر التي تواجه البلاد". وأمهل القاضي أربعاً وعشرين ساعة للسلطات المكسيكيّة، بمن في ذلك رئيس البلاد ووزير الصحة خورخي ألكوسر، لإبلاغ السكّان بالتدابير التي ستُتّخذ في مواجهة الوباء.

وتعرّض الرئيس اليساري لانتقادات كثيرة على خلفيّة عدم اتّخاذه إجراءات كافية لمواجهة انتشار الفيروس الذي تسبّب الأربعاء في أوّل حالة وفاة في المكسيك حيث تمّ أيضاً تأكيد 164 إصابة.

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