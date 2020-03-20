الهند: إعدام 4 أشخاص شنقا أدينوا باغتصاب طالبة

قامت السلطات الهندية بتنفيذ حكم الإعدام شنقا فجر الجمعة بحق أربعة رجال مدانين بالضلوع في جريمة اغتصاب جماعي أودت بحياة طالبة داخل حافلة في نيودلهي وأثارت صدمة في الهند والعالم نهاية العام 2012، بحسب ما أكده مدير السجن الكبير في العاصمة الهندية.

وأوضح مدير سجن تيهار، سانديب غويل، أنّ حكم الإعدام شنقًا أُنزل "الساعة الخامسة والنصف صباحا" بحقّ كلّ من موكيش سينغ، فيناي شارما، باوان غوبتا و أشكاي ثاكور.

وقد أدينت هذه المجموعة في الأول فبراير-شباط لارتكابها جريمة وحشية ضد جيوتي سينغ الطالبة التي كانت تبلغ من العمر 23 عاما.

وقد تناوب الأربعة على الاعتداء جنسيا على الشابة بقضيب حديد في حافلة أثناء تجولها في شوارع نيودلهي ليلا ثم ألقوا بها على قارعة الطريق. وقد توفيت بعد أسبوعين في أحد المستشفيات جراء تعرضها لجروح داخلية خطرة.

واندلعت تظاهرات غاضبة شارك فيها عشرات الآلاف من الناس في كل أنحاء هذه الدولة الواقعة في جنوب آسيا ما أدى إلى الإضاءة على محنة النساء الهنديات جراء حوادث الاغتصاب وضرورة فرض عقوبات أشد على جرائم مماثلة.