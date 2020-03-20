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إيطاليا

لبسا القفازات والقناع.. في يوم زواجهما

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بقلم:  يورونيوز
لبسا القفازات والقناع.. في يوم زواجهما
حقوق النشر  AP
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حصل زوجان إيطاليان على إذن استثنائي بالزواج، الخميس في البلدية لكنهما اضطرا إلى اتخاذ اجراءات الحماية اللازمة مع وضع القناع والقفازات بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتزوج ميركو ميليلا وانطوانيتا بيفيلاكا في أنكونا في الوسط الشرقي لإيطاليا، على ساحل البحر الأدرياتيكي بحضور موظف الأحوال الشخصية واشبينيهما ومصور. وقد وضع الجميع الأقنعة والقفزات الحامية من الفيروس على ما ذكرت وكالة "اجي" للأنباء.

وقد سمح لهما بإزالة القفازات لتبادل خاتمي الزواج والقناع لاحقا لتبادل القبلة.

ومنعت إيطاليا كل التجمعات أملا بالقضاء على وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 3400 شخص في البلاد.

كما توقفت حفلات الزواج والمآتم، إلا إذا جرت بعدد محصور جدا من الأشخاص. وغُرم الأسبوع الماضي نحو خمسين شخصا في صقلية عند مشاركتهم في مأتم.

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