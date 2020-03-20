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بلجيكا

نتفليكس تقلل من سرعة بثها لتفادي شلل الإنترنت في أوروبا

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
نتفليكس تقلل من سرعة بثها لتفادي شلل الإنترنت في أوروبا
حقوق النشر  AP
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قررت "نتفليكس" خفض سرعة بثها التدفقي في أوروبا مدة 30 يوما لتخفيف الضغط على الإنترنت.

وأوضح ناطق باسم الشركة في بيان "قررت نتفليكس بدء خفض سرعة بثها التدفقي في أوروبا مدة 30 يوما. نعتبر أن ذلك سيسمح بخفض حركة نتفليكس عبر الشبكات الأوروبية بنسبة 25 % مع الاستمرار بتأمين خدمة عالية الجودة للمشتركين".

ولبى رئيس مجلس إدارة "نتفليكس" بذلك طلبا تقدم به الأربعاء المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون خلال لقاء في بروكسل.

ودعا بروتون الأربعاء منصات البث والمشغلين إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف الضغط على الانترنت لتسهيل العمل والتعليم عن بعد خلال مرحلة الحجر المنزلي التي فرضتها الدول الأوروبية لمكافحة فيروس كوفيد-19.

كما أشاد "بتحرك نتفليكس السريع للحفاظ على حسن سير الانترنت خلال أزمة كوفيد-19 مع إبقائها على خدمة جيدة لمشتركيها".

وزاد الحجر المنزلي والعمل عن بعد الحركة على الانترنت، على ما أكد المسؤول الأوروبي.

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