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أخبار يورونيوز أصبحت متوفرة لحظة بلحظة على تطبيق فايبر

محادثة
بقلم:  يورونيوز
تابعوا المستجدات عن طريق الاشتراك بقناتنا على تطبيق فايبر
تابعوا المستجدات عن طريق الاشتراك بقناتنا على تطبيق فايبر   -   حقوق النشر  Euronews / Viber
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متابعينا الأعزاء، نظرا لتعذر إمكانية إرسال نشرات يورونيوز الإخبارية على تطبيق واتساب، يسرنا أن نعلمكم أنه ما يزال بإمكانكم الحصول على رسائلنا الإخبارية واستقبال أحدث الأخبار عن طريق الاشتراك بقناتنا على تطبيق "فايبر Viber"

أصبح الآن في متناول متابعي قناة وموقع يورونيوز عربي تلقي الأخبار على هواتفهم المحمولة بكل سهولة ويسر بعد أن انطلقت خدمة يورونيوز للرسائل النصية ومقاطع الفيديو الإخبارية اليومية على فايبر.

جميع الأخبار العالمية ستصلك أينما كنت على جوالك بكل سهولة ودون إعادة الاشتراك بشكل يومي، مقابلات حصرية وتصريحات سياسية وأفضل المقاطع المصورة ستوفرها لك الخدمة بالإضافة إلى المستجدات حول العالم لحظة بلحظة.

للاشتراك الآن يمكنكم التوجه إلى هذا الرابط المباشر لقناتنا الإخبارية على موقع فايبر

أو يمكنكم التوجه إلى تطبيق فايبر ثم اختيار "المزيد / More"

Viber / Euronews
اضغط اقئمة "المزيد" ثم اختر زر مسح مربع QR من القائمة ووجه الكاميرا نحو الرمزViber / Euronews

ومن ثم الضغط على أيقونة مسح "رمز الاستجابة السريعة - QR التالي

Euronews
الرمز السريع لقناة يورونيوز عربي على تطبيق فايبرEuronews

مع مراعاة التقاط الصورة للمربع بأكمله في كاميرا فايبر.

أخبارنا على تطبيق فايبر

يتم إعداد نشراتنا الإخبارية بواسطة الفريق العربي في يورونيوز. لن تحتوي نشراتنا الإخبارية على أي صور منفرة أو مقاطع عنيفة، طبقا لسياسة يورونيوز المتعارف عليها.

أسرة يورونيوز بالعربية تشكر دعمكم المتواصل

فايبر / يورونيوز
خطوات الاشتراك بنشراتنا الإخبارية على تطبيق فايبرفايبر / يورونيوز
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