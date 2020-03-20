شركة إسرائيلية سترسل لواشنطن دواء ضد الملاريا لعلاج كورونا

أعلنت الشركة الإسرائيلية العملاقة للأدوية النوعية "تيفا"، الجمعة أنها ستقدم مجانا إلى المستشفيات الأميركية، عشرة ملايين جرعة من دواء مضاد للملاريا يمكن أن يكون فعالة ضد فيروس كوفيد-19.

وقالت الشركة إن ستة ملايين جرعة من الهيدروكسيكلوروكين ستسلم إلى المستشفيات الأميركية بحلول 31 آذار/مارس وأكثر من عشرة ملايين خلال شهر.

وقال برندان اوغرادي، نائب الرئيس التنفيذي للشركة الإسرائيلية في بيان "تعهدنا المشاركة في تسليم أكبر عدد ممكن من الجرعات بدون مقابل بما أن الطلب على هذا العلاج يتسارع".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدث، الخميس عن فاعلية استخدام الكلوروكين بعد نتائج مشجعة في الصين وفرنسا وإن دعا خبراء إلى التزام الحذر.

وفي فرنسا أعلن مختبر سانوفي الثلاثاء أنه مستعد لتقديم ملايين الجرعات من عقار "بلاكينيل" يمكنها معالجة 300 ألف مريض.

وقال البروفسور ديدييه راول، مدير معهد المستشفى الجامعي في مرسيليا، الإثنين إن جزيئة الهيدروكسيكلوروكين تستخدم منذ عقود في معالجة أمراض مناعية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الذئبة المناعي (لوبوس).

وجرت أبحاث مشابهة في الصين في أوج وباء كوفيد-19 في ووهان.

وكشفت دراسة أجراها البروفسور راول، على 24 مريضا مصابين بكورونا المستجد أن الفيروس اختفى بعد ستة أيام لدى ثلاثة أرباع هؤلاء المرضى.

وقللت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الهيئة الفدرالية التي تشرف على تسويق الأدوية في الولايات المتحدة من حماس ترامب، بتأكيدها أن العلاج المسموح به لبعض الأمراض، لم تتم الموافقة عليه لعلاج كورونا.

لكن رئيس الإدارة ستيفن هان، قال إنها ستجري "تجربة إكلينيكية واسعة".

وتؤكد "تيفا" التي تستند إلى نجاحاتها الطبية، أنها ستفعل ما بوسعها لتسريع إنتاج الهدروكسيكلوروكين وكذلك إجراء أبحاث لترى ما إذا كان أيا من الأدوية التي تنتجها والبالغ عددها 3500 عقار، يمكن أن تفيد في معالجة كورونا.