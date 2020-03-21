شاهد: بدلا من نجوم السينما مهرجان كان يفتح أبوابه للمشردين.. والسبب كورونا

أعلن المسؤولون في كان الفرنسية أمس الجمعة أن المدينة ستفتح الجناح المخصص لمهرجانها السينمائي السنوي الذي تم تأجيله بسبب فيروس كورونا الجديد للمشردين مع انتشار الوباء في فرنسا.

وقد تم إلغاء مهرجان كان السينمائي الذي كان مقررا في الفترة الممتدة من 12 أيار/مايو إلى 23 منه بسبب انتشار وباء كوفيد 19 الناتج عن فيروس كورونا الجديد، وظهر للمرة الأولى في أواخر ديسمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية.

واعلنت وزارة الصحة الفرنسية أمس الجمعة، تسجيل 78 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل إجمالي عدد وفيات المرض في البلاد إلى 450.

وتم تأكيد حوالى 12612 إصابة لكن السلطات تحذر من أن الرقم الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وفي مواجهة هذه التطورات، قالت سلطات بلدية كان إن المكان الذي يستقبل عادة مؤتمرات وفعاليات فنية، كيّف لاستيعاب ما يصل إلى 50 شخصا يعيشون في الشارع في ما اعتبروه "رمزا للتضامن".

وقال دومينيك أود لاسي نائب المدير العام للخدمات الحضرية في كان، "الأولوية حاليا هي العزل، ويجب عزل الأشخاص الأكثر ضعفا".

سيتم توفير الأسرة والوجبات ومراكز الاستحمام بما يتماشى مع التدابير المتعلقة بالتباعد الاجتماعي أثناء العزل المرتبط بالفيروس عبر فرنسا.

وأوضح أودي لاسي أن مشاهدة التلفزيون ستكون متاحة أيضا فيما ستفحص درجة حرارة الأشخاص وتفقد أمتعتهم عند المدخل.

وقال منظمو مهرجان كان الخميس، إن الحدث لن يقام في أيار/مايو وقد يؤجل إلى منتصف حزيران/يونيو أو أوائل تموز/يوليو.

وتخطط سلطات مدينة نيس أيضا لفتح أماكن إقامة للمشردين اعتبارا من الاثنين.