فيروس كورونا يجبر حديقة حيوانات في إيطاليا إلى توجيه نداء استغاثة

حذر صاحب حديقة حيوانات في شمال إيطاليا من أنه لن يتمكن على المدى الطويل من توفير الطعام لستمئة حيوان فيها في حال استمر الحجر المفروض في البلاد لفترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، ما يحرمه من الزوار.

وتعيش الحيوانات بحرية في الحديقة التي تضم الجمال والزرافات وفرس بحر ووحيد قرن والفيلة والنعامات والظبية وغيرها.

إلا أن أروفيو تريبرتي صاحب متنزه "سافاري بارك" في بومبيا في مقاطعة نوفارا، قلق على نزلاء الحديقة.

وأوضح تريبرتي أن"الوضع ليس مأسويا إلى الآن لكننا قد نصل إلى هذا الحد. الحيوانات بحاجة إلى الطعام باستمرار. إنها مسألة وقت. إلى متى سيستمر ذلك؟".

وبعد النداءات التي وجهها، اشترت عائلات بطاقات لاستخدامها بعد إعادة فتح الحديقة فيما أرسل آخرون معدات أو أغذية.

وأكد "الناس استجابوا للنداء وطلب المساعدة. وقد تلقينا اللحوم والخضر والفاكهة والوقود. وتبقى المشكلة تأمين استمرارية التموين".

وأكد اليساندرو غامبيلي المكلف متابعة الحيوانات في الحديقة أن "الحيوانات في صحة جيدة ووضعها ممتاز ليس لدينا أي مصدر قلق راهنا. إلا ان كل الحيوانات مهددة فما أن ينفد الطعام سنواجه كلنا مشكلات".

وإيطاليا هي أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا الجديد مع أكثر من 3400 حالة وفاة. وأعلن الدفاع المدني الخميس تسجيل 5322 إصابة جديدة وهو عدد قياسي.

ويخضع سكان إيطاليا البالغ عددهم 60 مليونا لحجر صارم منذ التاسع من آذار/مارس مع منع التجمعات وفرض قيود كبيرة على التنقلات.