شاهد: طائرات مسيرة في سماء باريس لمراقبة المخالفين لقرار "تقييد الحركة"

حضر محافظ شرطة باريس ديدييه لاليمون اختبارات نظام جديد للمراقبة يعتمد على الطائرات المسيرة. ويهدف هذا النظام إلى التعرف على المواطنين المخالفين لقرار السلطات الفرنسية والتدابير الاحترازية التي أعلنتها بشأن "تقييد الحركة" وحث السكان على البقاء في منازلهم منعا لتفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وبحسب لاليمون، تمتلك شرطة باريس حوالي 20 طائرة من دون طيار بإمكانها التحليق على ارتفاع 150 متر.

وقال لاليمون "نعم التكنولوجيا تساعدنا، لكنها ليست كافية. الوجود الإنساني هو الاساس. لن تحل طائرة مسيرة مكان ضابط شرطة، الطائرة هي وسيلة جديدة لجمع المعلومات، ونبحث عن سبل أخرى".

وبلغ عدد المصابين بفيروس كوفيد_19 الذي ظهر للمرة الأولي في ديمسبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية، 12612 إصابة في فرنسا، مع تسجيل نحو 450 حالة وفاة.