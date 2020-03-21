فيروس كورونا: إصابة نجم كرة القدم الإيطالية السابق باولو مالديني ونجله دانيال

أعلن نادي ميلان الإيطالي السبت إصابة أسطورة كرة القدم باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا الجديد.

وكتب ميلان في بيان "يؤكد ميلان أن مديره التقني باولو مالديني كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا وبدأ يظهر عوارض الفيروس. تم اخضاعه لاختبار المسحة أمس وجاءت النتيجة إيجابية. كما كان الاختبار إيجابيا أيضا لابنه دانيال، مهاجم فريق الشباب في ميلان والذي كان يتدرب سابقا مع الفريق الاول".

وأشار البيان إلى أن باولو ودانيال أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.

ويعد مالديني (51 عاما)، الظهير الأيسر السابق، من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الإيطالية، وأحرز لقب الدوري المحلي سبع مرات مع ميلان ودوري ابطال أوروبا خمس مرات. خاض 902 مباراتين مع ميلان و126 مباراة مع منتخب بلاده. أما دانيال (18 عاما) فخاض مباراة واحدة مع "روسونيري" حتى الآن.

وجاء خبر الإعلان عن إصابة مالديني، بعد كشف الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس إصابته بالفيروس لينضم إلى زميليه في الفريق المدافع دانييلي روغاني ولاعب الوسط الفرنسي بليز ماتويدي.

وإلى يوفنتوس، عانت عدة أندية إيطالية من الفيروس خصوصا سمبدوريا وفيورنتينا.

وتعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، وهي أعلنت وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من نيسان/أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية. وحتى مساء السبت، أعلنت إيطاليا تسجيل 4825 وفيات و53,578 إصابات بالفيروس.