55% من الأمريكيين يؤيدون عمل ترامب في مكافحة فيروس كورونا

أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إيه بي سي نيوز" ومعهد "إيبسوس" ونشرت نتائجه يوم الجمعة، أن غالبية الأمريكيين يوافقون على عمل الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الأزمة المرتبطة بتفشي فيروس كورونا الجديد.

وكشف الاستطلاع أن 55% من الأميريكيين يؤيدون إدارة ترامب للأزمة، مقابل 45% لا يؤيدونها.

ويعكس التحقيق تحولا واضحا في رأي الأمريكيين خلال أسبوع، بعدما أظهر استطلاع سابق للمعهد نفسه نشر في 13 آذار/مارس أن 43% فقط من الأمريكيين يؤيدون عمل ترامب، مقابل 54% لا يؤيدونه.

وبعدما قلل لفترة طويلة من حجم الوباء وانعكاساته على الولايات المتحدة، بدل الرئيس الجمهوري نبرته في مطلع الأسبوع.

ودعا ترامب إلى "الوحدة الوطنية" في مواجهة هذا "العدو الخفي"، ساعيا إلى توحيد الصفوف، ولو أنه لا يزال يواصل هجماته بشكل متقطع على بعض أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ووسائل الإعلام التي يتهمها بنشر "أخبار كاذبة".

وجرى استطلاع الرأي في 18 و19 آذار/مارس على عينة من 512 شخصا بالغا.