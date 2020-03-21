شاهد: أبرز أحداث الأسبوع حول العالم

في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، طالبت السلطات المواطنين بالابتعاد عن الشواطئ والأماكن العامة كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا في البلاد. وفي بترا، قامت السلطات الأردنية بإرسال طاقم لتعقيم أثرها الشهير إبان جهود مكافحة الفيروس الأردنية. وطغى الصمت على شوارع مدن فرنسية متعددة بعد قرار الرئيس إيمانويل ماكرون بفرض حجر ذاتي بعموم البلاد بدأ ظهيرو الثلاثاء الماضي. وفي لفتة تضامن بين الفرنسيين القابعين بمنازلهم، خرج بعضهم من الشرفات في جولة تصفيق جماعية كنوع من التضامن والمساندة لبعضهم البعض خلال الحجر. وظهرت في الهند روبوتات خاصة لتوفير مواد تنظيف وتعقيم الأيدي تساعد المارة على غسل أيديهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.