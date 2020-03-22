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أفغانستان

انعقاد أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول تبادل السجناء والأسرى

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بقلم:  يورونيوز مع أ ف ب
انعقاد أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول تبادل السجناء والأسرى
حقوق النشر  أ ب
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عُقدت الأحد عبر الفيديو أول جلسة مباحثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول تبادل الأسرى والسجناء، وفق ما أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.

وأطلق خليل زاد تغريدة جاء فيها "اليوم سهّلت الولايات المتحدة وقطر إجراء مباحثات تقنية بين الحكومة الأفغانية وطالبان حول إطلاق السجناء، من خلال مؤتمر عبر الفيديو".

وينص الاتفاق الذي أبرمته واشنطن مع طالبان على تبادل الأسرى والسجناء، لكن هذا البند لم يطبّق إلى حد الآن.

والأربعاء قال خليل زاد، إن تبادل السجناء بات أمرا "ملحّا" بعد تفشي فيروس كورونا الجديد، ويجب أن يتم "في أقرب وقت ممكن".

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