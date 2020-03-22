البرلمان الفرنسي يعلن حالة الطوارئ الصحية

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع قانون لفرض "حالة الطوارئ الصحية" في فرنسا خلال جائحة فيروس كورونا.

وسيمنح القانون لرئيس الوزراء الفرنسي "صلاحية الإعلان، بمرسوم وبناء على توصية من وزير الصحة، عن تدابير عامة تضع قيودًا على حرية الحركة وحرية العمل وحرية التجمع وتسمح له بالمضي قدمًا في التحكم بجميع المؤسسات والخدمات الضرورية لمكافحة الكارثة الصحية ".

وتم التصويت على النص بعد عدة ساعات من النقاش في البرلمان الفرنسي ويتضمن تدابير من شأنها أن تقلل الحريات الخاصة والمتمثلة أساسا في تقييد حركة النقل وبالتالي الحجز على نطاق واسع.

سيغطي القانون أكثر من مجرد تدابير الطوارئ الصحية: فهو يحتوي أيضًا على أحكام تتعلق بتأجيل الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية ودعم الاقتصاد، بالإضافة إلى التدابير التي تؤثر على قانون العدالة والعمل الفرنسي.

وقد أعرب نواب المعارضة من الأحزاب اليسارية كحزب "فرنسا الأبية" والحزب الاشتراكي عن مخاوفهم بشأن هذا النص. وحذر النائب الاشتراكي بوريس فالو من أن القانون لديه "مجال عمل واسع على الإطلاق" وقد يؤدي إلى "انتقادات لسيادة القانون"، في حين قال النائب عن أليكسيس كوربيير عن حزب "فرنسا الأبية" إن القانون "فضفاض للغاية".

وقال نواب من حزب "الجمهورية إلى الأمام"، حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إن النص يهدف إلى مكافحة تهديد وباء "كوفيد-19"، وهو فيروس "ينتشر ويتمدد" بشكل أسرع من المناقشات البرلمانية.

وفي نهاية الجلسة البرلمانية، قدمت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي تعديلاً بشأن غرامات أولئك الذين لا يتبعون قواعد الحجز الصحي حيث يتوجب على الجميع تقديم وثيقة رسمية موقعة تشير إلى سبب عدم تواجدهم في المنزل، وقد حددت السلطات أسباب الخروج في العمل أو التسوق أو ممارسة الرياضة.

وسيتم تغريم جميع من ينتهك قرار الحجز الصحي بغرامة مالية تصل إلى 135 يورو، وفي حال تكرار الشخص للانتهاك في أول أسبوعين على ارتكابه للمخالفة الأولى ، ترفع الغرامة المالية إلى 1500 يورو. وعند ارتكاب 4 مخالفات في غضون شهر يعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 3700 يورو والسجن لمدة 6 اشهر.