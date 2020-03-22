شاهد: أعضاء الحكومة الجديدة في سلوفاكيا يؤدون اليمين الدستورية وهم يرتدون الأقنعة الواقية

أدى أعضاء الحكومة الجديدة في سلوفاكيا اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيسة سوزانا كابوتوفا، وهم يرتدون الأقنعة الواقية للحماية من عدوى فيروس كورونا الجديد.

هذا وظهرت كابوتوفا ورئيس الوزراء الجديد إيغور ماتوفيتش ايضا وهم يضعون الأقنعة في محاولة لتشجيع المواطنين على الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الأولى في أواخر سبتمبر/كانون الأول في مدينة ووهان الصينية.

وبلغ عدد المصابين بمرض "كوفيد_19" في سلوفاكيا حتى يوم السبت 178 حالة.

وخلال الانتخابات البرلمانية العامة التي شهدتها البلاد في 29 شباط/فبراير، قاد حزب "الشعب العادي" من يمين الوسط والذي يتزعمه ماتوفيتش (46عاما) حملة لمكافحة الفساد في سلوفاكيا. وحصل على 25 بالمئة من الأصوات.

وشكل الحزب ائتلافا مع ثلاثة أحزاب كبرى، من بينها حزب"نحن عائلة" الشعبوي وحزب الحرية والتضامن الليبرالي.