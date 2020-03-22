الحكومة البريطانية تحث مواطنيها تجنب زيارة أمهاتهم في عيد الأم

يوافق هذا الأحد عيد الأم في بريطانيا، وبهده المناسبة وجهت الحكومة رسالة صارمة لملايين المواطنين بتجنب زيارة الأمهات خلال عيدهن، مشيرة إلى أن الزيارات قد تهدد حياتهن. وفي رسالة إلى الأمة، ناشد رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين التخلي عن الزيارات العائلية ووجبات الغداء هذا الأحد، ونصحهم بتهنئة الأمهات عبر الهاتف أو سكايب، وتجنب الاقتراب منهن.

وقال جونسون: "إذا كانت الأم مسنة أو تعاني من مرض مزمن، فإن الإحصائيات للأسف تبين أنها معرضة للموت أكثر من غيرها بسبب فيروس كورونا. لا يمكننا أن نخفي هذا، ونهون الخطر".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعرب عن أمله الجمعة في رؤية والدته البالغة من العمر 77 عاما في عيد الأم. وقال مكتبه فيما بعد إنه سيتحدث معها عبر سكايب.

وتسعى الحكومة البريطانية جاهدة لتشديد الاجراءات للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد وسط انتقادات بأنها لم تتحرك بسرعة كافية لإغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي والنوادي الليلية.

وسجلت بريطانيا 5.018 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا من بينها 233 حالة وفاة. وتقول الحكومة إن بريطانيا ستواجه أزمة بمستوى تلك التي شهدتها إيطاليا في غضون أسبوعين إذا لم يلتزم الشعب بتعليمات البقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين.