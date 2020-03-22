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إيطاليا

شاهد: توابيت الإيطاليين تملئ الكنائس ولا مكان لمزيد من الجثث في المشرحة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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شاهد: توابيت الإيطاليين تملئ الكنائس ولا مكان لمزيد من الجثث في المشرحة
حقوق النشر  AFP
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اصطفت عشرات التوابيت جنبا إلى جنب في مصلى مستشفى كريمونا في شمال إيطاليا، إحدى المؤسسات الطبية الإيطالية التي تكافح لمواجهة الضغوط الناجمة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في البلاد.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه وبعد أن امتلأت مشرحة المستشفى بالجثث ولم تعد قادرة على استيعاب المزيد، لأشخاص فقدوا معركتهم ضد الفيروس القاتل، وضعت الجثث في الكنيسة بانتظار دفن محتمل.

المستشفى الواقعة في منطقة لومبارديا المتضررة بشدة جراء انتشار فيروس "كوفيد_19"، امتلأت أسرة وحدة العناية المركزة بالمصابين.

وقال الأطباء لـ"سكاي نيوز"، إن الكثير من الناس يعانون من المضاعفات الناجمة عن إصابتهم بالفيروس، إلا أن وحدة العناية المركزة لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من المصابين، الاسرة تمتلئ في غضون يوم واحد.

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