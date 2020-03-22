شاهد: طبيبة إيطالية تستقبل مرضى كورونا بالنشيد الوطني

في محاولة لرفع معنويات المرضى المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي أنهك المدن الإيطالية المنكوبة، والعاملين في المجال الصحي خاصة بمستشفيات إقليم لومبارديا، في شمال إيطاليا. تحاول الكتورة سارة باربوتو تبديل أجواء اليأس التي تسيطر على المكان من خلال بث النشيد الوطني الإيطالي عبر مكبر الصوت.

ترحب باربوتو، وهي أخصائية في أمراض الرئة في مستشفى سوندالو بالمرضى عند مدخل الجناح، بالجملة التالية "صباح الخير جميعاً". ومن ثم تخبرهم أن هذا السلام يأتي من جميع الأطباء والممرضات في المستشفى، وتنهي كلامها، بعبارة "كل إيطاليا تفكر فيك".

ثم تضع النشيد الوطني الإيطالي من خلال وصل هاتفها المحمول بمكبر الصوت.

خطوة لاقت ترحيبا واسعا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووجدها السكان وسيلة لرفع الروح المعنوية، خلال الأوقات العصيبة التي تمر فيها البلاد.

في لومبارديا وحدها تم تسجيل ما يقرب من نصف حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء إيطاليا، البالغ عددهم حتى تاريخ اليوم الأحد 53578 إصابة، وأكثر من 4800 حالة وفاة.