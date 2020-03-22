شاهد: فلسطينيون يرقصون بالأقنعة الواقية في حفل زفاف بغزة والسلطات تغلق صالات الأفراح

لم يتمكن فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر/كانون الأول وانتشر في ما بعد في مختلف أنحاء العالم، أن يثير الذعر لدى سكان القطاع الذين يعيشون منذ أعوام وأعوام في مدينة معزولة عن العالم أجمع.

الحياة، هنا، في قطاع غزة طبيعية، لا شيء يدعو للقلق بالرغم من التحذيرات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة، وحالات الحظر الكلي التي تعيشها دول العالم، وملايين السكان الذين أجبروا على التزام بيوتهم منعا من استشراء الفيروس.

الأفراح في القطاع عامرة

وجد الشباب الفلسطيني في القطاع، أنه لا يوجد داعي لإلغاء أو تأجيل حفلات الزفاف بسبب وباء اعتادوا على مقاومة حروب أشرس منه. وكانت الأفراح في ديارهم في الأيام الأخيرة عامرة، بالرغم من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات الفلسطينية لمنع انتشار مرض "كوفيد_19".

ويظهر مشهد فيديو مصور قبل يومين، احتفال أحد الشبان بزفافه بحضور عشرات المدعوين الذين شاركوا في الرقص والغناء مرتدين الأقنعة الواقية.

الأمر الذي أجبر وزارة الداخلية التحرك على الفور، والإعلان عن قرارها بإغلاق كافة صالات الأفراح ومنع إقامة الحفلات في الشوارع العامة بدءا من اليوم الأحد.

وتم تسجيل أمس السبت أول إصابتين بفيروس كورونا الجديد في غزة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع اليوم الأحد أن المصابين هما مواطنان فلسطينيان عائدان من باكستان، وأكدت أنهم وضعوا في الحجر الصحي في مركز للعزل بالقرب من الحدود مع مصر.