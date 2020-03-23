إيرباص تلغي حصص الأرباح وتوقعاتها لسنة 2020 بسبب تفشي وباء كوفيد-19

أعلنت شركة إيرباص لصناعة الطائرات أنها ستلغي صرف فوائد أسهمها للمساهمين بعنوان سنة 2019، كما أنها ستلغي توقعات النتائج الخاصة بسنة 2020، بسبب الأزمة الاقتصادية المرتبطة بانتشار وباء كوفيد-19 (كورونا).

وقالت الشركة إنها ستسحب اقتراح أرباح 2019 المقدر بنحو 1.8 يورو للسهم الواحد، والتي تبلغ قيمتها الجملية بنحو 1.4 مليار يورو. كذلك أعلنت إيرباص حصولها على مصدر تمويل جديد لتوفير السيولة بنحو 15 مليار يورو.

وبينت مجموعة إيرباص أن اولويتها تتمثل في حماية الأشخاص تزامنا مع دعم الجهود العالمية في الحد من توسع انتشار الفيروس. وقالت إيرباص إن هذه القرارات ستمكنها من السيولة الكافية لمواجهة الاحتياجات المالية الإضافية المرتبطة بكوفيد-19.

وستُعقد الجمعية العمومية للشركة في 16 أيار/مايو في أمستردام، وستطلب إيرباص من مساهميها عدم الحضور شخصياً. وتعتزم إيرباص الاستمرار في تأمين أنشطتها، حتى في حال طالت الأزمة، وذلك من خلال الحفاظ على الانتاج وإدارة الطلبات ودعم زبائنها وعبر ضمان المرونة المالية لعملياتها.

وكانت إيرباص أعلنت الأحد أنها تنوي أن تستأنف بشكل جزئي انتاجها في فرنسا وإسبانيا بعد اتخاذها تدابير مراقبة صحية وعلى ارتباط بالسلامة جراء انتشار فيروس كورونا المستجدّ. كانت المجموعة التي تضمّ حوالى 135 ألف موظف في العالم، نشرت سنة 2019 أرقام معاملاتها التي بلغت 70 مليار يورو.

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