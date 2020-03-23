شاهد: اليابان تحتفي بأزهار أشجار الكرز رغم فيروس كورونا

يتوجه اليابانيون بأعداد كبيرة لمشاهدة أزهار أشجار الكرز بعد تفتحها في كرنفال رائع باللونين الأبيض والزهري، رغم التحذيرات من فيروس كورونا المستجد.

ويتناول بعضهم الطعام في الطبيعة رغم نصائح السلطات الاحجام عن هذا التقليد خلال السنة الحالية.

وكانت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التي تتابع عن كثب تفتح أزهار أشجار الكرز، أعلنت الأسبوع الماضي بدء الموسم في طوكيو. وهو أبكر تاريخ حتى الآن منذ البدء بتدوين البيانات حول أزهار أشجار الكرز في العام 1953.

وشهدت أغصان الأشجار العارية في المتنزهات والحدائق والمعابد فضلا عن المدارس والشوارع، انتشارا سريعا للأزهار باللونين الأبيض والزهري لينطلق بذلك موسم "هانامي" وهو تقليد ياباني يقوم على التأمل بجمال أزهار الكرز المتفتحة للتو.

وتوافد عشرات آلاف المتنزهين وقد وضع الكثير منهم الأقنعة كما هي الحال عادة في موسم الربيع في اليابان بسبب الحساسية على الطلع، خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى المتنزهات ملتقطين الصور أمام الأشجار.

وقال ايتسو فوجيساوا البالغ 57 عاما وهو يجول في متنزه اوينو المركزي في طوكيو "عدد الأشخاص أكبر مما توقعت، أنا آتي إلى هنا في كل سنة، وسوف أنزعج إن فوتت هذه الفرصة".

نزهات وتجمعات رغم التحذيرات

وقد عبقت حوالى 800 شجرة كرز بالأزهار في هذا المتنزه الذي يشهد عادة خلال الربيع مجيء أعداد كبيرة من العائلات والأصدقاء وزملاء العمل لتناول الطعام فيه في الهواء الطلق. و تم نشر لافتات على جانبي الممر الرئيسي فيه كتب عليها "ممنوع تناول الطعام".

في حي إيشغايا وفي شارع طويل مخصص للمشاة محاط بأشجار الكرز ويطل على قناة، دعت لافتة المتنزهين إلى "الامتناع عن تناول الطعام والمشروبات" تحت أشجار الكرز المزهرة.

وطلبت اللافتة من المتنزهين أيضا "وضع الأقنعة عند الكلام والمشي". لكن على مسافة قريبة جلست مجموعة من النساء الشابات من دون أقنعة يتناولن الطعام غير آبهات بالمخاطر الصحية الممكنة.

وفي متنزه اوينو راحت مكبرات للصوت توجه رسائل تحذر من التجمعات فيما غابت حفلات تناول الطعام في الهواء الطلق التي تقيمها الشركات في هذا الموسم، لكن شوهدت مجموعات صغيرة أو أزواج يجلسون على مسافة قريبة من بعضهم البعض.

أشخاص متجمعون في كرنفال أِجار الكرز في اليابان رغم التحذيرات والمخاطر الصحية AP Photo/Jae C. Hong

وقد تناول يوشيرو تاناكا وهو تاجر خضار، الطعام مع أصدقائه في الهواء الطلق رغم التوصيات بعكس ذلك. وأوضح "قيل لنا أن نمتنع عن ذلك لكني أردت أن أحتفل ولو لمرة واحدة" واصفا موسم "هانامي" بأنه "فرحة الربيع الفعلية".

ويؤكد تاناكا "عادة نأتي في كل عطلة نهاية أسبوع في الموسم لكننا لن نفعل ذلك هذه السنة سوى مرة واحدة، وهي اليوم فقط".

ويرمز تفتح أزهار الكرز في الثقافة اليابانية إلى هشاشة الحياة وطابعها العابر، إذ ان هذه الزهور لا تستمر سوى أسبوع واحد، قبل أن تتناثر لتغزو أوراق خضراء نضرة أغصان الشجر.

ويشكل الموسم مصدر إيرادات أساسي للمتاجر والمطاعم التي تقدم أطباقا ومنتجات تتماشى مع ألوان الأزهار الصغيرة، ويخطط الكثير من السياح عطلتهم بالتزامن مع توقعات تفتح هذه الأزهار.

إلا أن انتشار فيروس كورونا المستجد غير الوضع مع تسجيل أكثر من ألف إصابة في البابان و41 حالة وفاة، وقد أغلقت الكثير من المدارس أبوابها، فيما طلبت شركات كبيرة من موظفيها العمل من المنزل.

ويتوقع باحثون في جامعة كانساي في غرب اليابان، تراجعا بنسبة 40% تقريبا على إيرادات المتاجر المتعلقة باحتفالات "هانامي" هذه السنة في اليابان.