كورونا ليس التهديد الوحيد.. عودة رسائل "فيروس مارتينيلي" على واتساب

عادت مجددا للظهور رسالة احتيال تحذر المستخدمين لتطبيق واتساب من أن فتح فيديو بعنوان "مارتينيلي" قد يؤدي إلى قرصنة هواتفهم والإضرار بها.

واختلفت أشكال التحذير من فيديو مارتينيلي على اختلاف صياغاتها فحذر بعضها من أضراره وحذر البعض الآخر من رسائل قد تنصح بتحميل نسخة جديدة من تطبيق واتساب تسمى "واتساب غولد".

ومن الغريب أن تلك الرسائل لم تُتبع بأي فيديوهات كما أشير إليها، حيث لم يتلق أي مستخدم رسالة تحتوي على فيديو بهذا الإسم أو حتى تنصح بتحميل نسخة جديدة من واتساب.

ولكن يُنصح بعدم تمرير تلك الرسائل التحذيرية إلى مستخدمين آخرين لأن ذلك قد يضر بهواتفهم.

ولطالما ظهرت إشاعات كثيرة عما يسمى بواتساب غولد كنسخة متطورة من التطبيق يمكن استخدامها فقط مقابل اشتراك مادي، وهو ما تنفيه إدارة واتساب مؤكدة أن تطبيقها الحالي مجاني وسيبقى كذلك حتى مع تطويره مستقبلاً.