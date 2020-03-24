بعد كورونا: أول وفاة بفيروس هانتا بالصين.. ما هي أعراض الفيروس الجديد وماذا نعرف عنه؟

وسط الحرب التي يخوضها سكان الكوكب ضد فيروس كورونا الذي فاقت الوفيات جراءه 18 ألف شخص، أطل علينا فيروس آخر تسبب في موت شخص في الصين دون أن نعلم عنه الكثير.

وأعلنت وسائل إعلامية رسمية صينية اليوم الثلاثاء عن وفاة شخص بعد إصابته بفيروس هانتا خلال ركوبه حافلة في طريقه من مسكنه بإقليم يونان إلى إقليم شاندونغ دون الإفصاح عن تفاصيل أخرى.

فماذا نعرف بالضبط عن هذا الفيروس الغامض؟

فيروسات هانتا هي عائلة من الفيروسات التي تنتقل عدواها إلى الإنسان من القوارض بشكل رئيسي ويمكنها إحداث أعراض مختلفة بحسب نوعها.

وتختلف أعراض فيروس هانتا باختلاف نوعيها (فيروس هانتا العالم الجديد) كما يسمى يظهر ويسمى في أمريكا اللاتينية و(فيروس هانتا العالم القديم) كما يُعرف في أوروبا وآسيا.

ويتسبب فيروس هانتا العالم الجديد في الإصابة بمتلازمة الرئة بينما يصيب فيروس هانتا العالم القديم الأشخاص بالحمى النزفية والمتلازمة الكلوية.

وتشمل الأعراض المبكرة للمتلازمة الرئوية الإرهاق والحمى وألم بعضلات الجسد وخاصة في الفخذين والظهر وأحياناً الكتفين، وقد يعاني الشخص المصاب أيضاً من الصداع والدوران والقشعريرة وآلام في المعدة.

أما الأعراض المتأخرة التي تبدأ بالظهور بعد ما بين أربعة إلى عشرة أيام فتتضمن السعال وضيق التنفس الذي قد يكون مميتاً في بعض الأحيان.

أما الحمى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية فتتسبب في أعراض تبدأ في الظهور بعد حوالي أسبوعين من إصابة المريض بالفيروس (وفي بعض الحالات النادرة 8 أسابيع) مثل الصداع الشديد وآلام بالظهر والمعدة والحمى والدوران وضبابية الرؤية.

وأعراضها المتأخرة تتضمن انخفاض في ضغط الدم وتسرب الأوعية الدموية والفشل الكلوي الحاد.