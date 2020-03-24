فنلندا تعلن إصابة رئيسها السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام أهتيساري بكورونا

لازالت قائمة المصابين بفيروس كورنا المستجد تتسع ولم يفرق الفيروس بين مشهور سياسيا كان أم من الفنانين والرياضيين وشخص عادي.

ففي فنلندا أعلنت الرئاسة الثلاثاء أن الرئيس السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الرئاسة في بيان إن "الرئيس أهتيساري في وضع جيد نظرا للظروف" موضحة أن فحص الرئيس السابق جاء ايجابيا خلال نهار الإثنين بدون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وكان أهتيساري رئيس فنلندا بين 1994 و2000 نال عام 2008 جائزة نوبل للسلام تكريما لجهوده في سبيل حل النزاعات والوساطات التي قام بها خصوصا في اندونيسيا وناميبيا وايرلندا الشمالية والبلقان.

والسبت جاءت نتيجة فحص زوجته ايفا (83 عاما) ايجابية أيضا.

وهناك حاليا 700 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد معلنة رسميا في فنلندا حيث تسبب الوباء بوفاة واحدة، لكن الفحوصات تجرى فقط على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. وقالت السلطات ان عدد الحالات قد يكون أعلى بمعدل 30 مرة.

والأسبوع الماضي أعلنت رئيسة الوزراء سانا ماران حالة الطوارئ التي أغلقت بموجبها الحدود أمام غير المقيمين فيما منعت التجمعات التي تضم أكثر من عشرة أشخاص.