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إيطاليا

شاهد:الشرطة الإيطالية تجمع عبوات الأوكسيجين من ضحايا كوفيد 19 لتنقذ المصابين الجدد

محادثة
بقلم:  يورونيوز
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شاهد:الشرطة الإيطالية تجمع عبوات الأوكسيجين من ضحايا كوفيد 19 لتنقذ المصابين الجدد
حقوق النشر  Pexels
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قررت شرطة مدينة بيرغامو في شمال إيطاليا المتضررة بصورة كبيرة جراء تفشي مرض كوفيد-19 الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، مساعدة المصابين من خلال تزويدهم بعبوات الأكسجين المستخدمة سابقا من مرضى قضوا بسبب المرض نفسه.

وتعج مستشفيات منطقة بيرغامو في مقاطعة لومبارديا، وهي الأكثر تضررا في إيطاليا مع وجود أكثر من 6 آلاف حالة، بالمرضى وتعاني نقصا فادحا في القوارير التي تستخدم لتزويد أجهزة المساعدة على التنفس بالأوكسيجين.

و أعلنت الشرطة يومي الأحد والاثنين، أنها جمعت "أكثر من 250 عبوة أكسجين من منازل الأشخاص الذين توفوا في الأيام الماضية أو من الصيدليات". وقامت بتعبئة العبوات فورا وتوصيلها إلى 250 مريضا، بحسب ما أعلنته شرطة بيرغامو في بيان لها.

وأظهر تسجيل مصور نشرته الشرطة عناصر ينزلون عبوات أكسجين بيضاء من مؤخر مركبة للشرطة في موقف للسيارات، قبل الانتقال عبر السيارات لتسليمها.

واتُّخذت هذه التدابير في ظل نداءات المرضى الذين يقاومون الالتهاب الفيروسي الرئوي في منازلهم. بينما توفي أكثر من 6 آلاف إيطالي جراء فيروس كورونا المستجد منذ الإعلان عن أول ضحية في البلاد قبل شهر.

منتج شريط الفيديو • Samer Ajouri

المصادر الإضافية • أ ف ب

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