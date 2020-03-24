الإيثار في أسمى معانيه.. وفاة قسّ إيطالي بوباء كورونا بعد تبرعه بجهاز تنفس لمريض أصغر منه سناً

توفيّ قس إيطالي مسنّ جرّاء إصابته بفيروس كورونا بعد إصراره على التبرع بجهاز تنفس صناعي لمريض أصغر منه سناً.

وتوفي القس جيوسيبي بيرارديلي (72 عاماً) في مستشفى بمدينة لوفيرى بعد رفضه استخدام جهاز تنفس صناعي أحضره له مساعدوه وطلب منهم توفيره لمريض آخر أصغر سناً.

وعُرف عن بيرارديلي بين سكان مدينته تواضعه وحبه لفعل الخير والتبرع للمحتاجين.

وأثنت شخصيات دينية وغير دينية على موقف بيرارديلي ووصفه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"شهيد الخير" وتم تشبيهه بالقسّ سان ماكسيميليان الذي بذل حياته لحماية عائلة يهودية من القتل بمعسكرات الاحتجاز النازية أثناء الحرب العالمية الثانية.

He is a "Martyr of Charity," a saint like St. Maximilian Kolbe, who in Auschwitz volunteered to take the place of a condemned man with a family, and was killed. — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 24, 2020

بيرارديلي هو سادس قس إيطالي يقضي بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال أسبوع واحد في إقليم بيرغامو بشمال إيطاليا بالإضافة إلى 14 آخرين نقلوا إلى المستشفيات التي تعاني من نقص شديد في الأجهزة الطبية وعلى رأسها أجهزة التنفس الصناعي.

وقد بلغ عدد المصابين بالفيروس في عموم إيطاليا حوالي 64 ألف مصاب وتوفي جراءه أكثر من 6000 شخص.