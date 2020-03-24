شعر بالملل فهرب للنزهة إلى السماء.. فرنسي يخرق الحجر المفروض بسبب كورونا ويطير!

رغم فرض فرنسا الحجر المنزلي في البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا منذ 17 من الشهر الجاري إلا أن هناك من لم يستوعب بعد معنى الحجر والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

ففي حادثة غريبة أقدم فرنسي في الأربعينيات من عمره على "التنزه جوّا" إذ غادر منزله في جولة عبر طائرة صغيرة قبل أن تقوم السلطات بتغريمه 135 يورو.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن الرجل وهو طيار لم يكشف عن اسمه، قال للمسؤولين إنه "يشعر بالملل" خلال فترة الحجر المنزلي و "أراد الحصول على بعض الهواء النقي".

وأقلع من مطار في بان سور أوست في مقاطعة إيل في فيلان شمال البلاد بعد ظهر الجمعة الماضية.

ويعتبر الطيار عضوا في نادي بينز سور أوست للطيران وتم رصده على الرادار أثناء استخدام طائرة ذات مقعدين ذات ومحرك واحد.

وأمره برج المراقبة بإنزال الطائرة الصغيرة وهبط حوالي الساعة الخامسة مساءً بعد البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 45 دقيقة.

وذكرت الشرطة المحلية أن "دورية كانت تعمل فى المطار وانتظرت الهبوط".

وأفادت أنه تم نصح الطيار بالالتزام بالإجراءات الحكومية التي تم سنها، والتي قيدت حركة المواطنين للمساعدة في احتواء الفيروس كوفيد-19 وكانت العقوبة المالية هي المبلغ الثابت المخصص "لانتهاك الحظر على الانتقال خارج المنزل".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس فرنسا ، إيمانويل ماكرون ، إن إجراءات الحبس ستتم في 17 مارس آذار ومن المتوقع أن تستمر لفترة أولية مدتها أسبوعان.

وقد حصد وباء كورونا أرواح 240 شخصا في ال 24 ساعة الأخيرة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 1100 يوم الثلاثاء، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 19856 إصابة.