بعد زيارته إلى كابول.. بومبيو يعلن اقتطاع مليار دولار من المساعدة الأمريكية لأفغانستان

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو اقتطاع مساعدات أمريكية بقيمة مليار دولار عن أفغانستان بسبب المأزق السياسي في هذا البلد.

وكان المسؤول الأمريكي قد وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول الإثنين، وفق تقارير إعلامية، فيما يتخبط هذا البلد في أزمة سياسية داخلية ووسط ارتقاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو بالرئيس الأفغاني أشرف غني وخصمه عبد الله عبد الله، الذي أعلن أيضا فوزه في الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أجريت العام الماضي.

وتأتي الزيارة غداة أول جلسة محادثات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان حول تبادل الأسرى والسجناء وهي خطوة رئيسية في مسعى أوسع لإحلال السلام إثر اتفاق وقعته واشنطن مع المتمردين الشهر الماضي.

ووضع الاتفاق إطارا لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد تدخلها خلال اجتياحها أفغانستان في العام 2001 في أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وغرد المبعوث الأمريكي وكبير المفاوضين مع حركة طالبان زلماي خليل زاد الأحد قائلا "من الملح" التوصل سريعا إلى خطة لتبادل الأسرى والسجناء كما ينص الاتفاق بين الأمريكيين وحركة طالبان، مع ما يحمله انتشار فيروس كورونا المستجد من تعقيدات.

وينص الاتفاق على الافراج عن خمسة آلاف مقاتل من حركة طالبان موقوفين لدى كابول ونحو ألف عنصر من القوات الأفغانية يعتقلهم المتمردون.

وكان يفترض أن يتم التبادل في العاشر من آذار/مارس قبل مباشرة مفاوضات سلام بين الحكومة وحركة طالبان. ولم تشارك الحكومة الأفغانية في مفاوضات الدوحة التي أفضت إلى الاتفاق بين الأمريكيين وحركة طالبان.