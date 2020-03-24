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شاهد: شوارع لندن شبه خالية بعد إعلان الحكومة عن الحجر المنزلي لثلاثة أسابيع

بدت شوارع مدينة لندن شبه خالية بعدما طلبت الحكومة البريطانية من معظم المتاجر إغلاق أبوابها ودعت الجميع إلى البقاء في بيوتهم.

وكانت الشوارع الشهيرة للتسوق في وسط مدينة لندن مهجورة تقريبًا الثلاثاء بعد أن أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بوقف جميع الأنشطة غير الضرورية لمدة ثلاثة أسابيع.

وحظرت الحكومة التجمعات لثلاثة أشخاص أو أكثر، وقالت إن على كل شخص باستثناء العاملين الأساسيين البقاء في منزلهم والخروج فقط لشراء الطعام والأدوية أو لممارسة الرياضة، وارتاد عدد قليل ممن الأشخاص المتنزهات والحدائق لممارسة الرياضة، كما توافدات أعداد قليلة على محطات الميترو ووسائل النقل.

وسجلت الممكلة المتحدة 6650 إصابة بفيروس كورونا إضافة إلى 335 وفاة.

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