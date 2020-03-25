صور: الغزلان تستمتع بالتجول بشوارع مدينة يابانية خاوية بسبب كورونا

في وقت توقفت فيه معظم أوجه الحياة اليومية في مدينة نارا اليابانية بسبب التأثر بانتشار فيروس كورونا، انتهزت الغزلان في المنطقة الظروف القائمة لتستمتع بجولات حرة في شوارعها الخاوية.

وتعد المدينة، المعروفة بمواقعها التاريخية المدرجة ضمن قائمة اليونيسكو للتراث العالمي، من أكثر المدن اليابانية تأثراً بفيروس كورونا.

واختفت أعداد السياح المعهودة من شوارعها ومعابدها التاريخية وهو ما أعطى الغزلان فرصة للخروج من محمياتها والتنزه بالشوارع دون أي مضايقات من السيارات أو المارة.

أ ب Jae C. Hong

وتحتوي المنطقة على حوالي 1000 من الغزلان التي يسمح لها بالسير في شوارع المدينة مع وجوب احترام السيارات لمرورها.

أ ب Jae C. Hong

وعلى الرغم من بقاء الأغلبية من سكان المدينة داخل منازلهم، إلا أن البعض ممن تبقى منهم بالشوارع انتهز الفرصة لالتقاط بعض الصور مع الغزلان ولإطعامهم الحلوى.

أ ب Jae C. Hong

أ ب

ووصل عدد المصابين بالفيروس في اليابان إلى أكثر من 1100 مصاب وتوفي 42 شخصاً جراءه.