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الشِيلِي

الإمساك بأسد أمريكي بري في وسط العاصمة سانتياغو المهجورة بسبب الحجر المنزلي

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بقلم:  يورونيوز
صورة توضيحية لأسد/ أرشيف
صورة توضيحية لأسد/ أرشيف   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أمسكت قوات الشرطة بالتعاون مع أعوان حديقة الحيوانات الوطنية في التشيلي بأسد أميركي بري من سلالة بوما بعد العثور عليه يجول في وسط العاصمة سانتياغو المهجورة بحثا عن الطعام، وفق ما قالت السلطات التشيلية الثلاثاء. وقال مارسيلو جيانيوني، مدير خدمة الزراعة والثروة الحيوانية التي شاركت في عملية القبض على الحيوان بالتعاون مع الشرطة وحديقة الحيوانات الوطنية "هذا هو موطنها السابق ونحن أخذناه منها".

ويبلغ عمر هذا الأسد الأمريكي حوالي سنة ويزن 35 كيلوغراما. وتم نقله إلى حديقة حيوانات سانتياغو لإخضاعه للفحوص. وأوضح جيانيوني "إن صحته جيدة".

وتخضع تشيلي لحظر تجول ليلي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، ويبدو أن هذا الحيوان قد وصل إلى العاصمة من التلال المجاورة.

وفي العام الماضي، أنقذ أسد بري آخر بعد جلوسه على شجرة في قطاع مكتظ بالسكان في شرق سانتياغو. وبقي في مكانه 15 ساعة قبل أن تطلق عليه سهام مهدئة ما أدى إلى سقوطه من ارتفاع حوالي 18 مترا على حصائر وضعت لهذا الغرض.

وقد أعيد إطلاق الأسد في البرية بعد تزويده بجهاز تتبع، لكن قبل أسابيع قليلة تم اكتشاف أن هذا الأسد البري قد نفق.

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