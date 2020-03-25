شاهد: مصر تقوم بتعقيم أهرامات الجيزة خوفاً من فيروس كورونا

قامت السلطات المصرية اليوم الأربعاء بتنفيذ حملة موسعة لتعقيم منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة منعاً لانتشار العدوى بفيروس كورونا.

ويأتي التعقيم ضمن حزمة من الإجراءات أقرتها الحكومة المصرية لمواجهة الفيروس كان أبرزها فرض حظر للتجول يبدأ من الساعة السادسة مساءً وحتى السابعة صباحاً.

وقال أشرف محيي الدين، رئيس الموقع الأثري لهضبة الجيزة، إن عملية تعقيم الأهرامات نفسها قد تختلف مستقبلاً عن مثيلاتها بالمناطق السكنية أو التجارية.

وأضاف: "هناك طريقة خاصة لتعقيم المناطق الأثرية باستخدام مواد خاصة وتتم بواسطة طاقم متخصص. لكن اليوم بدأنا بتعقيم لأسطح الهضبة والمكاتب الإدارية بها".

وأكد محيي الدين أنه تم تعقيم مدخل الزائرين ومناطق شراء التذاكر بشكل كامل.

وسجلت مصر أكثر من 440 إصابة و21 وفاة جراء الفيروس حتى الآن.