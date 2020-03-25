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المملكة المتحدة

شاهد: مصاب بكورونا يصف معاناته مع المرض من داخل العناية المركزة

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بقلم:  Seana Davis
شاهد: مصاب بكورونا يصف معاناته مع المرض من داخل العناية المركزة
حقوق النشر  مارك ماكلورغ/ تويتر
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نشر مصاب بفيروس كورونا في إيرلندا الشمالية فيديو على موقع تويتر يصف فيه معاناته مع المرض من داخل العناية المركزة.

وناشد القس مارك ماكلورغ (40 عاماً) الناس بالالتزام التام بقواعد التباعد الاجتماعي والبقاء بمنازلهم حتى لا يتعرضوا لنفس مصيره المؤلم.

وقال ماكلورغ بالفيديو: "فيروس الكورونا يريد قتلكم" واصفاً إياه بالـ"مميت" والـ"خطير". وأضاف: "يريد (الفيروس) أن يقتلع الحياة من رئتيكم حتى لا يمكنكم التنفس".

وحذر ماكلورغ الناس قائلاً: "لا تعتقدوا بأنه لن يمسكم... إذا أُصبتم بفيروس كورونا ودخلتم العناية المركزة فهذا يعني أنكم ستصارعون من أجل التنفس".

وشكر القس زوجته والعاملين بالقطاع الصحي الحكومي البريطاني على بقائه حياً حتى الآن، مشيراً إلى شجاعة الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي الذين يضحون بأنفسهم من أجل علاج المصابين.

وقال ماكلورغ إن الالتزام بالعزل الذاتي هو حماية للناس وللنظام الصحي في آن واحد.

وأضاف: "يجب أن نحمي قلب وروح إيرلندا الشمالية في هذه اللحظة: طاقم الخدمات الطبية العامة".

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