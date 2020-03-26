العثور على أكثر من خمسة آلاف كمامة طبية في قبو كاتدرائية واشنطن

عثر القائمون على كاتدرائية واشنطن على آلاف من الكمامات الطبية المخزنة في سردابها. ومنذ انتشار وباء كورونا المستجد، أصبحت هذه المعدات الطبية نادرة. وأعلنت السلطات الدينية أنها عثرت على أكثر من خمسة آلاف كمامة تم شراؤها قبل سنوات للكهنة قبل نسيانها في قبو الكاتدرائية المبنية على الطراز القوطي والتي تشرف على العاصمة الأمريكية.

وقال المسؤولون عن الكاتدرائية في بيان "تم شراء الأقنعة قبل أكثر من عقد، بعد تفشي أزمة صحية سابقة". وأضافوا "كان الغرض منها السماح لرجال الدين بتوفير الدعم الرعوي دون تعريض صحتهم للخطر".

وبعد التحقق منها، تم التبرع بحوالي ثلاثة آلاف كمامة لا يزال صالحا للاستخدام لمستشفى جامعة جورج تاون وقدم ألفا كمامة آخر لمستشفى الأطفال الوطني في واشنطن.

وأوضحت الكاتدرائية أنها احتفظت بعدد قليل من الكمامات للكهنة.