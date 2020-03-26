شاهد: كيف أشاد نواب البرلمان الاسباني بعمال قطاع الصحة

قام نواب البرلمان الاسباني بالتصفيق لمدة دقيقة تقديرا للجهود التي يقوم بها عمال القطاع الصحي في مواجهة أزمة فيروس كورونا. وكان البرلمان الاسباني قد صادق ليلة الأربعاء-الخميس على تمديد حالة الطوارئ إلى غاية الـ 11 عشر من الشهر المقبل وذلك من أجل الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد .

وحسب آخر الإحصاءات، سجلت اسبانيا 655 وفاة جديدة بالفيروس في يوم واحد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4089 من بين أكثر من 56 ألف إصابة.