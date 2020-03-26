شاهد: ليون الفرنسية تتحول من مدينة الأضواء إلى مدينة أشباح

بعد نحو أسبوعين من فرض حجر كامل وحظر تجول على مدينة ليون الفرنسية التقطت شركة متخصصة تسيير طائرات بلا طيار "Lyon Drone Service" هذا الفيديو المذهل لتفاصيل مدينة غابت عنها بوادر الحياة.
ويقبع الآن نحو 2.3 مليون نسمة معزولين في بيوتهم في ثالث مدينة فرنسية بعدد السكان، بعد حظر عام فرضته السلطات الفرنسية على البلاد تسبب بإغلاق جميع الأماكن العامة والمطاعم والمحلات التجارية في محاولة للحد من عدوى الفيروس القاتل الذي أصاب ما لا يقل عن 25 ألف شخص في فرنسا وحدها وتسبب بوفاة 1331 منهم حتى الآن، دون أية بوادر انخفاض في عدد الحالات الجديدة المسجلة يوميا.
وتعرف ليون بمدينة الأضواء لاحتضانها سنويا مهرجان الأضواء الذي يجذب ملايين السياح من مختلف أنحاء العالم.
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