انتقادات للشرطة البريطانية بسبب أسلوبها في إنفاذ تدابير الإغلاق

واجهت الشرطة البريطانية انتقادات الجمعة، لاستخدامها أساليب زائدة عن حدها لفرض احترام تدابير الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كوفيد-19 (كورونا)، بعدما أطلق شرطيون طائرات مسيرة لتحديد الأشخاص الذين يبتعدون عن منازلهم.

وقالت جمعية "بيغ براذر ووتش" للدفاع عن الحريات المدنية، إن على الشرطة أن تتصرف ضمن القانون، بعدما تبين أيضا أنها نصبت نقاط تفتيش على الطريق لاستجواب السائقين بشأن رحلاتهم.

وأوضحت المخرجة سيلكي كارلو قائلة، إنه من المنطقي أن تفرق الشرطة التجمعات وتمنع حفلات الشايّ، لكن مطالبة السائقين بتوفير تفاصيل عن تنقلهم عند نقاط تفتيش على الطرق، أمر مبالغ فيه.

وأضافت كارلو قائلة إنه من المهم أن نحافظ على الصحة العامة، ومن المهم أيضا أن نحافظ على المعايير الديموقراطية الأساسية، لأن تصرفات الشرطة التعسفية لن تساعد البلاد على مكافحة هذا الوباء.

ونشر يان بريمر، المستخدم لموقع تويتر في صفحته على الانترت، شريطا مصورا يتعلق بالشرطة، هي تحث الناس في حديقة عمومية وسط لندن على العودة إلى بيوتهم,

وقد سجل استخدام الطائرة المسيرة في متنزه بيك ديستريكت الوطنية، في ديربشر وسط إنكلترا، فيما نصبت الحواجز في أرجاء أخرى من البلاد. وشبه مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأفعال، بتصرفات شرطة "شتازي" السرية في ألمانيا الشرقية سابقا.

وتم إخطار البريطانيين منذ بداية الأسبوع بأنه لا يسمح لهم بمغادرة منازلهم، إلا لأسباب معينة مثل الذهاب إلى العمل، أو شراء المواد الغذائية الأساسية أو ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم، لكن لا يسمح لهم بالتنقل لأغراض ترفيهية.

ولإنفاذ القواعد الجديدة، منحت الشرطة صلاحية منع الأشخاص من مغادرة منازلهم "دون عذر معقول". وقد يغرم الأشخاص الذين يتجاهلون القيود الأكثر صرامة، بمبلغ 60 جنيها استرلينيا، وضعف ذلك المبلغ إن أعادوا الكرة. وستكون الإجراءات سارية لمدة ستة أشهر على الأقل، مع مراجعة كل ثلاثة أسابيع.