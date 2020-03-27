شاهد: قطاع غزة يكافح كورونا في ظل شح الموارد الطبية والحصار الخانق

ناشد الفلسطينيون في قطاع غزة يوم أمس المجتمع الدولي، لتوفير 23 مليون دولار من أجل مواجهة تفشي وباء كوفيد-19 (كورونا). ويشكو سكان القطاع من نقص الأدوية الأساسية واللوازم الطبية للمستشفيات والمختبرات، بما في ذلك المواد الخاصة بفحص فيروس كوفيد-19، الذي أضحى وباء عالميا، محملين سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية، في تقويض منظومة الخدمات الصحية، في القطاع المحاصر منذ سنوات طوية.

ويقول العضو في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أبو انس، إن سرايا القدس شرعت في حماية الفلسطينيين منذ تفشي فيروس كوفيد-19، وذلك بتطهير جميع الأماكن في قطاع غزة، بما في ذلك محافظة رفح، بالتنسيق مع بلديتها.

وسجل وجود تسع حالات إصابة بالفيروس وصفت حالتهم بأنها دون أعراض ومستقرة، وذلك وفق المصالح الصحية الفلسطينية، التي اشارت إلى أن أقل من ألف حالة تحتاج لمتابعة صحية، في وقت استمر فيه سحب العينات المخبرية من عديد الأفراد، وكانت نتائج معظمهما سلبية.

وتفرض إسرائيل حصارا على القطاع منذ 13 سنة، وهو ما أثر سلبا في المنظومة الصحية، وجعل الفلسطينيين يعيشون في سجن مفتوح.