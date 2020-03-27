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الاردن

فيديو: الأردن يفرض غرامات مالية وعقوبات تصل حد الحبس لمن يخرق الإغلاق بسبب كورونا

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بقلم:  Sami Fradi
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حظر تجول بالأردن منعا لانتشار فيروس كورونا. 21/03/2020
حظر تجول بالأردن منعا لانتشار فيروس كورونا. 21/03/2020   -   حقوق النشر  أ ب
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شارك الملك الأردني عبد الله الثاني في قمة زعماء دول20 لسنة 2020 الافتراضية، في وقت فرضت فيه الحكومة الأردنية غرامات صارمة ضد أي شخص يخترق حظر التجول المفروض منذ يوم السبت الماضي، والرامي إلى مكافحة انتشار وباء كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، إنه ستفرض غرامات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار، ضد الأشخاص الذين يخترقون الحظر المفروض من الساعة العاشرة صباحا، حتى الساعة السادسة مساء.

وقال الرزاز: "هناك قلة قليلة تفتقر للشعور بالمسؤولية وتصر على أن تخالف القانون. هؤلاء يلحقون الضرر ليس فقط بأنفسهم، وإنما بأهلهم وأهل الوطن جميعا، ولن نسمح بذلك، ولن نتهاون في التعامل مع هذه الفئة، لذا نعلن إصدار أمر الدفاع رقم3 لسنة 2020، الذي يفرض غرامات مالية وعقوبات تصل حد الحبس، بالإضافة إلى حجز المركبات وإغلاق المحال للمخالفين، وسيتم تغليظ هذه العقوبات في حالة التكرار".

إلى ذلك سمحت الحكومة الأردنية للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 سنة بالتسوق، لتوفير حاجياتهم الأساسية من الغذاء، خلال توقيت حظر التجول.

وسجلت في الأردن بحسب وزير الصحة سعد جابر 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 212 إصابة، فيما سجل تعافي شخصين اثنين.

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