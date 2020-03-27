وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

إذ أودى كوفيد-19 بحياة أكثر من 25 ألف شخص في العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية حتى الساعة 14,30 بتوقيت غرينتش الجمعة.

وفي الإجمال، سجلت 25066 وفاة أغلبها في أوروبا (17314). وإيطاليا هي أكثر البلدان تضررا (8165 وفاة) تليها إسبانيا (4858) ثم الصين (3292). وسجلت في أنحاء العالم 547034 اصابة مؤكدة على الأقل منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر.

في حين بلغ عدد الإصابات 550,530 حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش.

سجّلت أوروبا أكثر من 300 ألف إصابة، أكثر من نصفهم في إيطاليا (86498) وإسبانيا (64059)، بحسب حصيلة لفرانس برس الجمعة الساعة 16,40 بتوقيت غرينتش.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 128,701 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 396,926 من ضمنها 21,047 حالة حرجة.

هذا وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية الجمعة 10 آلاف إصابة بحسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية ومنظمة الصحة العالمية.

وأفيد عن أول إصابة في أميركا اللاتينية في 26 شباط/فبراير في البرازيل التي باتت بؤرة للوباء في المنطقة مع تسجيل حوالى ثلاثة آلاف إصابة و77 وفاة، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات جراء وباء كوفيد-19 في أميركا اللاتينية 181 حالة.

أما في أمريكا الشمالية فتسجل الولايات المتحدة حاليا أسرع وتيرة لانتشار المرض مع تجاوزها لعدد حالات الإصابة في الصين، كما حصل مع إيطاليا التي تجاوزت عدد حالات الوفاة التي سجلتها الصين.

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

الولايات المتحدة

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 345 شخصا في الولايات المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق احصاء لجامعة جونز هوبكنز، ما يمثل رقما قياسيا يرفع الحصيلة الاجمالية في البلاد إلى 1438 وفاة.

وقالت الجامعة إن عدد الإصابات في الولايات المتحدة تخطى عتبة المئة ألف حالة بعد تسجيل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة خلال يوم.

فرنسا

تسبب فيروس كورونا بـ299 وفاة خلال 24 ساعة في مستشفيات فرنسا، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ ظهور الوباء في هذا البلد إلى 1995 وفاة، على ما أعلنت السلطات الصحية الفرنسية الجمعة.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون إن هناك 15732 مريضا في المستشفيات بينهم 3787 في أقسام الإنعاش، ما يعني نقل 412 شخصا إلى المستشفيات خلال يوم واحد.

أعلنت فرنسا في وقت سابق تمديد قرار العزل التام بحق جميع الموظفين غير الأساسيين إضافة إلى إجراءات الإغلاق الواسعة للمتاجر وغيرها حتى 15 نيسان/ابريل في إطار جهود السيطرة على تفشي فيروس كورونا . وأفاد رئيس الوزراء إدوار فيليب من القصر الرئاسي في باريس "بالاتفاق مع الرئيس، أعلن اليوم تجديد فترة العزل لأسبوعين إضافيين. بالطبع سيتم تمديد هذه الفترة مجددا إذا استدعت الظروف ذلك".

إيطاليا

أعلنت إيطاليا الجمعة تسجيل ما يقرب من ألف وفاة خلال 24 ساعة، وهي حصيلة قياسية في البلاد والعالم، بحسب الأرقام الرسمية للدفاع المدني. وبذلك، يرتفع العدد الاجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 9134، أي بزيادة 969 حالة منذ الخميس. ورغم ذلك، تواصل وتيرة انتشار العدوى في التراجع، حيث سجلت نسبة الحالات الجديدة المسجلة نموا بـ7,4 بالمئة (86498 بالاجمال)، وهي الأدنى منذ بداية تفشي الوباء في البلاد قبل أكثر من شهر

المملكة المتحدة

أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة أن رئيس الوزراء بوريس جونسون خضع لفحص كورونا المستجد وجاءت نتيجته إيجابية، وذلك بعدما ظهرت عليه "عوارض طفيفة".

وقال متحدث باسم جونسون في بيان "بعدما ظهرت عليه عوارض طفيفة أمس (الخميس)، خضع رئيس الوزراء لفحص فيروس كورونا" و"نتيجته إيجابية".

إسبانيا

سجلت السلطات الطبية في إسبانيا 769 وفاة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الأخيرة في أعلى زيادة في الحالات تسجل في يوم واحد لترتفع الوفيات لديها إلى 4858 وفاة جراء الوباء.

وتجاوز عدد الوفيات المسجل في يوم واحد في اسبانيا ما سُجل في إيطاليا التي أحصت 662 وفاة في آخر حصيلة نشرتها مساء الخميس.

وإسبانيا هي ثاني أكثر دولة تسجّل وفيات خلف إيطاليا.

وارتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 64059 مع تسجيل أكثر من 7800 في آخر 24 ساعة، ما يمثّل برغم ذلك تباطؤا في وتيرة الإصابات (+14% من الخميس إلى الجمعة في مقابل +18% و20% في اليومين السابقين).

وما يزال نحو 4100 شخص في العناية المركزة، بينما شفي 9357 مريضاً.

الصين

أعلنت الصين الجمعة تسجيل 55 إصابة بوباء كوفيد 19 بينها 54 "مستوردة" من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتاً وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرق البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية.

وسجلت خمس وفيات في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ كانون الثاني/يناير. وبدأ تخفيف القيود تدريجياً في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

اتصالات صينية أمريكية

أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي دونالد ترامب أنه على بلديهما، رغم خصومتهما،"الاتحاد لمكافحة" وباء كوفيد 19، وفق الإعلام الرسمي الصيني.

ويشكل هذا الإعلان بادرة تهدئة بعد أيام من تبادل الاتهامات بين واشنطن وبكين حول المسألة. وأكد شي أيضاً وفق قناة "سي سي تي في" العامة أن "الصين مستعدة لمواصلة تبادل المعلومات والخبرات مع الولايات المتحدة بدون تحفظ".

إلغاء مناورات عسكرية فلبينية أمريكية

ألغى الجيش الأميركي مناورات عسكرية مهمة كانت مقررة في أيار/مايو في الفيليبين وتتطلب مشاركة آلاف العسكريين، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وقال قائد القيادة الأميركية للهند والمحيط الهادئ الأدميرال فيل ديفيدسون في بيان "في ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بوباء كوفيد-19 ومن أجل صحة وسلامة القوات المسلحة للبلدين، يفرض الحذر علينا إلغاء مناورات +باليكاتان 2020+".

وكان من المقرر أن تجري مناورات "باليكاتان" (كتف لكتف) من 04 إلى 15 أيار/مايو في الفيليبين بمشاركة عشرة آلاف عسكري من البلدين إلى جانب وحدة عسكرية صغيرة من أستراليا.

وقال الأدميرال أديليوس بوردادو مدير هذه المناورات "إنها فترة استثنائية ومن الواضح أننا كنا سنعرض أشخاصا للخطر لو أبقينا على باليكاتان"، مؤكدا أن إلغاء المناورات تم بالتشاور بين البلدين.

مبادرة فرنسية أمريكية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليل الخميس الجمعة أنّه يُعدّ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودول أخرى "مبادرةً جديدة مهمّة" لمواجهة الفيروس.

وكتب ماكرون على تويتر إثر محادثة هاتفيّة مع نظيره الأميركي "نقاش جيّد جدّاً مع دونالد ترامب". وأضاف "نُحضّر مع دول أخرى مبادرةً جديدة مهمّة" في مواجهة أزمة كوفيد-19.

من جهته، قال البيت الأبيض إنّ الزعيمين اتّفقا على "أهمية التعاون الوثيق من خلال مجموعة السبع ومجموعة العشرين" وكذلك بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي "لمساعدة المنظمات المتعددة الأطراف، خصوصاً منظّمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، على إنهاء الوباء سريعاً وتقليل أثره الاقتصادي".

قادة أوروبا يمهلون المجموعة أسبوعين لوضع خطة اقتصادية

قرّر قادة الاتّحاد الأوروبي الخميس منح وزراء المال في منطقة اليورو 15 يوماً لإيجاد خطّة مشتركة لمواجهة التداعيات الاقتصاديّة لأزمة فيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما قالت مصادر أوروبية.

وبعد مناقشات استمرّت أكثر من ستّ ساعات عبر الفيديو، توصّل رؤساء دول وحكومات الاتّحاد الأوروبي إلى اتّفاق على مشروع إعلان مشترك لمعالجة الأزمة التي يُسبّبها الفيروس، بحسب المصادر نفسها.

وقال القادة الأوروبيون في بيان بعد المحادثات "ندعو مجموعة اليورو إلى تقديم مقترحات لنا في غضون أسبوعين".

وأضافوا "يجب أن تأخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار الطبيعة غير المسبوقة لصدمة كوفيد-19 التي تؤثر على جميع بلداننا. وسيتمّ تعزيز استجابتنا بحسب الضرورة، مع اتّخاذ مزيدٍ من الإجراءات في ضوء التطوّرات من أجل مواجهة شاملة".

المجر تفرض حظراً لأسبوعين

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان يوم الجمعة للإذاعة الحكومية أنه اعتبارًا من يوم السبت، سيُسمح بالخروج فقط بغرض تأمين الحاجات الأساسية كالطعام أو الأدوية أو نقل الأطفال إلى الرعاية النهارية حتى 11 أبريل / نيسان.

وسيقتصر التسوق في متاجر المواد الغذائية والصيدليات على من هم فوق 65 عامًا من الساعة 9 صباحًا حتى الظهر.

كما سيتم السماح للأشخاص بالخروج لممارسة الرياضة مع الابتعاد عن بعضهم البعض، وسيسمح ببعض الأنشطة الضرورية الأخرى مثل حضور جلسات العلاج الطبيعي.

سجلت المجر نحو 300 حالة إصابة بفيروس كورونا منها سجلت 10 وفيات.

أول وفاة في فنزويلا

أعلنت فنزويلا الخميس تسجيل أوّل وفاة بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مشيرة إلى أنّ المتوفى رجل يبلغ 47 عامًا عانى مرضا في الرئتين..

وبعد إدخاله مستشفى خاص، كشف اختبار قبل ثلاثة أيام أنّه كان مصابا بكوفيد-19، وفق ما قالت نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز خلال كلمة متلفزة.

وأضافت أنّه حتّى الآن، تمّ تشخيص 107 إصابات بالفيروس في فنزويلا.

وأمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق بفرض إجراءات الحجر الصحّي في

سائر أنحاء البلاد.

إسرائيل

وتيرة الإصابات ترتفع بشكل لافت في إسرائيل حيث سجلت حتى الآن نحو3035 إصابة بزيادة 342 إصابة خلال 24 ساعة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 10.

الإمارات .. حملة تعقيم

بدأت وزارتا الصحة والداخلية في الإمارات تنفيذ "برنامج التعقيم الوطني" لإجراء تعقيم كامل لكافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو.

وتستمر العملية خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع، حيث بدأت الساعة الثامنة مساء الخميس الموافق 26 آذار/مارس وتستمر حتى الساعة السادسة صباح الأحد الموافق 29 آذار/مارس 2020.

وسيتم خلال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو.

الكويت تسجل 17 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الجمعة تسجيل 17 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى 225.

في حين أعلن عن شفاء ثمني حالات جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 57.

عمان تسجل 22 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل 22 إصابة جديدة في البلاد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 131 حالة، منها 23 تماثلت للشفاء وفق الوزراة.

فلسطين

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 91 إصابة في فلسطين، بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

ونفى ملحم وجود إصابات جديدة في قطاع غزة، بعد تداول أخبار عن تسجيل إصابات جديدة هناك، مشيراً إلى أن طواقم وزارة الصحة تواصلت مع الطواقم الصحية في القطاع التي أكدت عدم صحة ما روج له.

إيران تعلن 144 وفاة في 24 ساعة وتشيد مستشفى

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 2926 إصابة جديدة بكورونا وحدوث 144 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية، ما يرفع الحصيلة إلى 2378 وفاة في هذا البلد الذي يعد من بين الأكثر تضرراً في العالم من الوباء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحافي بث عبر التلفزيون "خلال الساعات الـ24 الأخيرة، سجلنا 2926 إصابة في كافة أنحاء البلاد" ما يرفع إجمالي الإصابات في إيران إلى 32332، مضيفاً أن 11133 شخصاً قد شفوا.

وأفاد التلفزيون الحكومي أن الجيش الإيراني أقام مستشفى بسعة 2000 سرير في مركز معارض بالعاصمة لدعم نظام الرعاية الصحية المحلي.

وقال التلفزيون الحكومي إن المنشأة الجديدة، التي تضم ثلاث وحدات وعدة أجنحة عزل، تم إنشاؤها في غضون 48 ساعة فقط، وستستقبل المرضى الذين في طور التعافي.

ونقل التلفزيون الحكومي يوم الخميس عن الجنرال علي جاهانشاهي، نائب منسق الجيش، قوله إن المستشفى تم تسليمه إلى الطاقم الطبي وسيبدأ استقبال المرضى الأسبوع المقبل.

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى نيويورك

قالت الخطوط الجوية التركية إنها ستعلق رحلاتها مؤقتًا إلى نيويورك، أكثر المناطق تضررًا في الولايات المتحدة من تفشي فيروس كورونا.

وقال بلال إيكسي، رئيس الناقل الوطني التركي، على تويتر في وقت مبكر من يوم الجمعة إن الرحلات إلى نيويورك سيتم تعليقها اعتبارًا من منتصف الليل حتى 17 أبريل.

يذكر أن الخطوط التركية انت قدأوقفت معظم الرحلات الدولية، إلا أن نيويورك بقيت ضمن الوجهات المتاحة حتى اللحظة.

حالياً ستستمر الرحلات المتجهة إلى شيكاغو وواشنطن وهونغ كونغ وموسكو وأديس أبابا، فقط.

روسيا تغلق المقاهي والمطاعم

تغلق روسيا اعتباراً من السبت كافة المقاهي والمطاعم في البلد في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، كما أعلن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين الجمعة.

وأمر ميشوستين في وثيقة نشرت على الموقع الالكتروني الرسمي للحكومة على الإنترنت "تعلق السلطات التنفيذية في أقاليم الاتحاد الروسي اعتباراً من 28 آذار/مارس وحتى 5 نيسان/ابريل 2020 النشاطات في المطاعم، باستثناء التبادل التجاري عن بعد".

حنوب أفريقيا تسجا حالات الوفاة الأولى

أعلنت جنوب أفريقيا عن أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا حيث ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 1000.

ويقول وزير الصحة في بيان إن الوفيات حدثت في مقاطعة كيب الغربية.

جنوب أفريقيا لديها أكبر عدد من الحالات في أفريقيا، ودخلت في منتصف الليل حالة إغلاق لمدة ثلاثة أسابيع. وينتشر الجيش في الشوارع لتطبيق الإجراءات التي تتضمن حظر بيع الكحول. وتتزايد المخاوف بشأن إمدادات المياه في البلدات المزدحمة وذات الدخل المنخفض.