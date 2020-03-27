تعرف على أبرز الساسة والفنانين والرياضيين الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا

بعد إعلان الحكومة البريطانية اليوم الجمعة إصابة رئيس الوزراء بوريس جونسون بفيروس كورونا بعد أن جاءت نتيجة فحصه إيجابية، أصبح جونسون من بين الشخصيات الشهيرة حول العالم التي طالها الوباء القاتل.

هذا وانضم وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إلى قافلة المصابين بالفيروس.

وقبل أيام، أصيب ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز البالغ من العمر 71 عاما بالفيروس وبدت عليه أعراض خفيفة، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز أ ب Kirsty Wigglesworth

وأعلن قصر موناكو في 19 آذار/مارس أن الأمير ألبير الثاني مصاب بفيروس كورونا، مؤكدا أن بمقدوره مواصلة العمل من مقرّه الخاص وأنّ "وضعه الصحي لا يدعو إلى القلق".

الأمير ألبير الثاني_أمير موناكو أ ب Kamil Zihnioglu

كما أعلن كبير المفاوضين الأوروبيين حول بريكست ميشال بارنييه (69 عاماً) أن نتيجة اختباره جاءت إيجابية وأنه مصاب بفيروس كوفيد-19. لكنه قال إن صحته تدعو إلى الاطمئنان في مقطع فيديو نُشر على تويتر.

وأعلنت الناشطة البيئية غريتا تونبرغ الثلاثاء أنها مصابة "على الأرجح" بالفيروس بعدما شعرت قبل عشرة أيام بعدة عوارض عند عودتها من أوروبا الوسطى. وعزلت نفسها مع والدها.

الناشطة البيئية غريتا تونبرغ أ ب Virginia Mayo

ووضع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو نفسه في العزل المنزلي لمدة أسبوعين منذ 13 آذار/مارس، بعدما جاءت نتيجة فحوصات زوجته صوفي غريغوار ترودو إيجابية.

وضعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها في حجر صحي الأحد بعدما خالطت طبيبا مصابا. وجاءت نتيجة أول فحص أجري لها الاثنين سلبية.

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أ ب Michael Kappeler

أعلنت الرئاسة الفنلندية إصابة الرئيس السابق الحائز جائزة نوبل للسلام مارتي أهتيساري (82 عاما) بفيروس كورونا "كوفيد_19".

توفي عازف الساكسوفون الكاميروني الشهير مانو ديبانغو في فرنسا جراء إصابته بكوفيد-19 عن عمر يناهز 86 عاما، على ما أفاد تييري دوروبير ناشر أعمال الفنان الموسيقية وكالة فرانس برس.

عازف الساكسوفون الكاميروني مانو ديبانغو أ ب Christophe Ena

توفي الكاتب المسرحي الأمريكي تيرينس ماكنالي الثلاثاء بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا عن 81 عاما، وفق ما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

قبله، توفي المغني أورلوس مابيلي نجم موسيقى الرومبا الكونغولية الحديثة والذي كان مصابا بفيروس كورونا المستجد الخميس في باريس.

أعلن المغني الكندي الشاب ليني-كيم السبت إصابته بالمرض.

المغني الشاب ليني كيم أ ب Francois Mori

كما أعلن مغني الأوبرا الاسباني بلاسيدو دومينغو إصابته الأحد، قائلا إنه "في صحة جيدة".

ذكرت وسائل إعلام أمريكية الأحد أن المنتج السينمائي السابق هارفى واينشتاين الذي حكم عليه في الآونة الأخيرة بالسجن 23 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب، مصاب بالفيروس.

المنتج السينمائي السابق هارفى واينشتاين أ ب Mark Lennihan

والاثنين قال توم هانكس وزوجته الممثلة والمغنية ريتا ويلسون، أول نجوم هوليوود الذين أعلنوا إصابتهم في 12 آذار/مارس، إنهما في تحسن بعد حوالى أسبوعين من الحجر الصحي في استراليا.

كما أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا في 16 آذار/مارس أن فحصه كان إيجابيًا ووضع نفسه في العزل.

وأصيب الكاتب التشيلي البالغ من العمر 70 عامًا لويس سيبولفيدا الذي يعيش في شمال إسبانيا بالفيروس ولا يزال في المستشفى. وقد شعر بالأعراض الأولى في 25 شباط/فبراير، بعد يومين من عودته من مهرجان أدبي في البرتغال.

توفي الرئيس السابق لنادي ريال مدريد لورينزو سانز السبت بعد ثلاثة أيام على إدخاله المستشفى بسبب كوفيد-19.

أصيب عدة لاعبين في فريق يوفنتوس تورينو لكرة القدم بينهم الفرنسي بليز ماتويدي، بطل العالم في كرة القدم مع المنتخب الفرنسي في 2018، والذي وضع نفسه في العزل طوعا في المنزل منذ 11 آذار/مارس بعدما جاءت نتيجة اختباره إيجابية.

والسبت أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم إصابة أسطورته المدافع السابق باولو مالديني ونجله دانيال بفيروس كورونا الجديد.

المدافع السابق في نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، باولو مالديني ا ب Alberto Pellaschiar

في إنجلترا، أعلن مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا الإسباني أن اختباره إيجابي، مثل لاعب من فريق تشيلسي.

أصيب بالفيروس أيضا التركي فاتح تيريم مدرب غلطة سراي.

جاءت فحوصات 15 على الأقل من لاعبي كرة السلة في الدوري الأمريكي للمحترفين إيجابية بينهم نجم بروكلين نتس كيفين دورانت والفرنسي رودي غوبير (يوتا).

كما أدخل نجم فريق فرنسا للكرة الطائرة ارفين نغابيث الخميس إلى المستشفى بسبب كورونا الجديد.