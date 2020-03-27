شاهد: شوارع باريس شبه خالية من الفرنسيين والسياح والسبب كورونا

أظهرت لقطات مصورة التقطتها طائرة مسيرة (درون) شوارع العاصمة الفرنسية باريس وهي شبه خالية بعد أن أجبر سكان باريس على التزام بيوتهم تنفيذا لقرار الإغلاق العام الذي اتخذته السلطات الفرنسية في إطار الإجراءات لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح العالم كله.

و قاربت حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا الألفين بينها حوالى 300 سجلت خلال آخر 24 ساعة،

وتخضع فرنسا لقيود مشددة منذ 17 مارس/آذار، وكان من المتوقع أن يستمر قرار العزل التام لمدة 15 يومًا فقط، إلا أن رئيس الوزراء إدوارد فيليب، أعلن تمديد حالة الإغلاق العام في البلاد حتى منتصف أبريل-نيسان المقبل ملمحا إلى إمكانية تجديد الإغلاق لفترات أخرى إذا استدعت الظروف.