وباء كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

إذ تجاوزت حصيلة ضحايا المرض 27 ألف شخص حول العالم وباتت تقترب من عتبة الثلاثين ألف بحسب أحدث إحصائية حتى الخامسة والنصف صباح السبت بتوقيت غرينتش.

في حين بلغ عدد الإصابات 550,530 حتى الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت غرينتش.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 133,373 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 436,715 من ضمنها 23,559 حالة حرجة.

هذا وتخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا في أميركا اللاتينية الجمعة 10 آلاف إصابة بحسب تعداد وضعته وكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية ومنظمة الصحة العالمية.

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

الأردن يسجل أول الوفيات

أعلن الأردن السبت تسجيل أول حالة وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، موضحاً أنّ المتوفاة امرأة مسنّة تبلغ من العمر 83 عاماً قضت مساء الجمعة.

وقال المدير العام لمستشفى الأمير حمزة الحكومي المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا عبد الرزاق الخشمان إن "السيدة (الأردنية) كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة".

وأحصت السلطات حتى اليوم 235 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 18 حالة تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى.

الكويت تسجل 7 حالات شفاء جديدة

أعلن وزير الصحة الكويتي باسل حمود الصباح السبت في تغريدة على تويتر عن تسجيل الكويت سبع حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي شفيت في البلاد إلى 64 حالة، بارتفاع من إجمالي 57 حالة أمس عندما تم تسجيل ثماني حالات شفاء.

فرنسا تدعو إلى التضامن المالي وتمدد الحجر

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيد لاعتماد "قروض كورونا" رغم "تحفظات" برلين، إلى التضامن المالي الأوروبي، مؤكدا أنه لم يتجاهل الإشارات الصادرة من إيطاليا بشأن خطورة الأزمة الصحية الحالية، في مقابلة نشرتها صحف إيطالية مساء الجمعة.

ودعت تسع دول أوروبية بينها فرنسا وإيطاليا الأربعاء إلى اعتماد قرض مشترك لجميع دول الاتحاد الأوروبي يعزز مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشدداً الضغط على ألمانيا المعارضة لأي تشارك في الديون.

وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب قد أعلن الجمعة في اليوم العاشر من الحجر المنزلي في فرنسا، تمديد هذا الإجراء حتى 15 نيسان/أبريل.

وبلغت حصيلة وباء كوفيد-19 في فرنسا 1995 وفاة منذ بدء انتشار الفيروس، سجلت 300 منها خلال 24 ساعة، وفق الحصيلة الرسمية الصادرة مساء الجمعة.

بلجيكا تمدد فترة الحجر

أعلنت رئيسة الوزراء البلجيكيّة صوفي ويلميس الجمعة إثر اجتماع جديد لمجلس الأمن القومي، أنّ الحجر المفروض في بلجيكا بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجدّ قد تمّ تمديده أسبوعين حتّى 19 نيسان/أبريل.

وقالت ويلميس خلال مؤتمر صحافي إنّ "هذا القرار يُمكن تمديده" أيضاً "لمدّة أسبوعين حتّى 3 أيار/مايو".

وفي هذا البلد الذي يبلغ عدد سكّانه 11,4 مليون نسمة، سجّلت السلطات الصحّية يوم الجمعة 289 حالة وفاة.

باريس وميلانو تلغيان عروض أزياء بارزة

ألغت باريس وميلانو مناسبات بارزة لعروض الأزياء على خلفيّة تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، وفق ما أعلن منظّمون.

وقال بيان للاتّحاد الفرنسي لمصمّمي الأزياء الفاخرة والموضة في بيان "إنّ مجلس المديرين (...) توصّل إلى قرار بأنّه في ظلّ الظروف الراهنة، لا يمكن إقامة أسبوع الموضة في باريس للأزياء الرّجّالية المقرّر من 23 الى 28 يونيو/حزيران وأسبوع موضة الهوت كوتور المقرّر من 5 الى 9 تموز/يوليو".

وتُعتبر دور الأزياء الفرنسيّة الكبرى من بين الشركات التي تُعاني بسبب انتشار فيروس كورونا، وقد خصّصت دارا "إيف سان لوران" و"بالنسياغا" مصانع لإنتاج الكمّامات، في حين بدأت "لوي فيتون" بإنتاج معقّم أيدي للمستشفيات في ثلاثة من مصانعها الفرنسيّة.

توازياً، أعلنت الغرفة الوطنية للموضة في إيطاليا مساء الجمعة أنّ عروض أسبوع ميلانو للموضة الرّجّالية المقرَّرة بين 19 و23 حزيران/يونيو في ميلانو، أُرجئت حتّى أيلول/سبتمبر بسبب الفيروس.

الولايات المتحدة

ترامب يصادق على خطة الانقاذ الاقتصادية

مع وصول الإصابات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها في العالم ، حيث وصلت إلى 100،000 حالة يوم الجمعة، أقر مجلس النواب الأميركي الجمعة خطّة المساعدة التاريخيّة الهادفة إلى تجنيب غرق الولايات المتحدة في انكماش طويل بتأثير من فيروس كورونا المستجدّ والبالغة قيمتها تريليوني دولار، وقد صادق عليها الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق.

ترامب يأمر جنرال موتورز بانتاج أجهزة تنفس صناعي

كما أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا يرغم شركة جنرال موتورز على إنتاج أجهزة تنفس صناعي لمرضى فيروس كورونا بموجب قانون الإنتاج الدفاعي. كان ترامب في السابق مترددًا في استخدام القانون لإجبار الشركات على المساهمة في مكافحة الفيروس.

البنتاغون يؤكد استمرار عملياته في الخارج

أكّد نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركيّة جون هايتن الجمعة استمرار العمليّات العسكريّة الأميركيّة في الخارج على الرّغم من تفشّي كورونا الذي يُجبر الجنود على اتّخاذ احتياطات غير مسبوقة لحماية أنفسهم من الفيروس المستجدّ.

لغاية صباح الجمعة، أحصت وزارة الدفاع الأميركية 652 إصابة بفيروس كوفيد-19 في صفوف موظفيها العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معها. وتوفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.

ولايات أمريكية تفرض قيوداً على مسافري نيويورك

فرضت عدة ولايات أمريكية ضوابط جديدة على المسافرين القادمين من نيويورك بؤرة المرض الأكبر في الولايات المتحدة.

أمر المحافظون في تكساس وفلوريدا وميريلاند وساوث كارولينا هذا الأسبوع الأشخاص الذين يصلون من منطقة نيويورك - بما في ذلك نيوجيرسي وكونيتيكت - وغيرها من النقاط الساخنة للفيروس بالحجر الذاتي لمدة 14 يومًا على الأقل عند الوصول.

وقد ناشد مسؤولو كونيتيكت أيضًا سكان نيويورك وغيرهم من خارج الولاية لتجنب الزيارة إلا في حالة الضرورة القصوى.

إدارة الغذاء والدواء تجيز اختباراً جديداً من إنتاج أبوت

أجازت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اختبارًا سريعًا جديدًا من مختبرات أبوت، تقول الشركة إنه قادر على اكتشاف الفيروس في غضون 5 دقائق.

وتقول الشركة إن اختبارها يعطي نتيجة سلبية في 13 دقيقة عندما لا يتم رصد الفيروس.

يقول خبراء الصحة إن الولايات المتحدة يجب أن تختبر 100،000 إلى 150،000 شخص يوميًا لتتبع الفيروس واحتواءه. لا توجد مقاييس اختبار رسمية على الصعيد الوطني ، لكن مختبرات الصحة الخاصة والعامة تُبلغ حاليًا عن اختبار حوالي 80،000 إلى 90،000 مريض يوميًا.

الأمم المتحدة تعلن إصابة 86 من موظفيها وتؤجل مؤتمراً

قالت الأمم المتحدة إن 86 موظفاً من جميع أنحاء العالم أبلغوا عن حالات إصابة بكوفيد 19.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن معظم الموظفين المصابين في أوروبا ، ولكن هناك أيضاً موظفين في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة مصابون بالفيروس.

كما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة إرجاء عقد مؤتمر لمراجعة تطبيق معاهدةحظر الانتشار النووي.

بروناي تعلن أول الوفيات

قالت بروناي إن مواطنًا يبلغ من العمر 64 عامًا أصبح أول حالة وفاة في المملكة بسبب فيروس كورونا الجديد.

وقالت وزارة الصحة في بيان يوم السبت إن الرجل بدأت تظهر عليه الأعراض بعد أربعة أيام من عودته في 4 آذار/ مارس من رحلة إلى كوالالمبور وكمبوديا. وقالت إنه نقل إلى المستشفى في 12 آذار/ مارس ، لكنه توفي ليلة الجمعة.

أبلغت بروناي عن 115 حالة منذ عودة عشرات مواطنيها من تجمع ديني جماهيري في ماليزيا أدى إلى مرض المئات في المنطقة.

كوريا الجنوبية.. عدد حالات الشفاء يتجاوز للمرة الأولى عدد حالات الإصابة النشطة

أعلنت كوريا الجنوبية عن 146 حالة إصابة جديدة بالفيروس وخمس وفيات أخرى، ليصل مجموع الإصابات فيها إلى 9478 حالة و 144 حالة وفاة.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه تم تسريح 4811 شخصًا من المستشفيات حتى يوم السبت، في المرة الأولى التي يتجاوز فيها عدد حالات الشفاء عدد الأشخاص الباقين تحت العلاج منذ أن أكدت البلاد أول حالة إصابة في 21 يناير.

تشدد كوريا الجنوبية ضوابط الحدود ، وبدأت في فرض الحجر الصحي لمدة أسبوعين على مواطني كوريا الجنوبية والأجانب الذين يحملون تأشيرات إقامة طويلة الأمد تصل من الولايات المتحدة يوم الجمعة. وقد تم بالفعل وضع حجر صحي مماثل للركاب القادمين من أوروبا.

الجزائر تتلقى مساعدات طبية من الصين

قدّمت الصين هبة للجزائر تتمثل في معدات طبية ومستلزمات الوقاية للمساعدة في مواجهة وباء كورونا المستجد، بحسب ما صرح وزير جزائري للتلفزيون الحكومي، حيث وصلت الهبة مساء الجمعة جواً عبر رحلة خاصة.

وسجلت الجزائر 42 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا بينها وفاة واحدة الجمعة، لتصل الحصيلة الإجمالية الى 409 إصابة مؤكدة و26 حالة وفاة، بحسب المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار.