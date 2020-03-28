شاهد: البابا فرنسيس يترأس وحيدا صلاة استثنائية في روما لرفع وباء كورونا عن العالم

وحيداً في ساحة معزولة وفارغة، هكذا بدا البابا فرنسيس يوم الجمعة أثناء صلاته في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

تحت الأمطار التي غمرت الساحة وقف البابا على درجات منصة في كاتدرائية القديس بطرس ليقدم عظة خاصة، عادة تقدم مرتين في العام فقط، في عيد الميلاد وعيد الفصح.

في كلمته، شبه البابا وباء فيروس كورونا بالعاصفة التي وضعت حداً لأوهام البشر بأنهم قادرون على الانعزال والاكتفاء بأنفسهم بعد أن وجد الجميع أنفسهم في حالة "ضعف وتشويش" وبحاجة مساعدة وتطمينات من بعضهم البعض، وأرسل الحبر الأعظم من بين الأعمدة التي تحتضن روما والعالم كله تعازيه إلى الثكالى ورجا الله أن ينزل عليهم نعمه.

وأكد الكرسي الرسولي أربع حالات إصابة بكوفيد 19 في الفاتيكان.

ورفض الإفصاح عما إذا كان البابا فرنسيس، 83 عامًا، الذي أصيب بالبرد منذ أسابيع قليلة، قد أجرى اختباراً للفيروس، أو ما هي النتيجة إن تم ذلك فعلاً.

من بين الحالات المؤكدة في الفاتيكان هي إصابة أسقف إيطالي يعيش حيث يقيم البابا فرنسيس.