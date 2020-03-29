وباء كورونا: استنفار عالمي في مواجهة تسونامي يجتاح أصقاع الأرض .. آخر المستجدات لحظة بلحظة

يستمر وباء كوفيد-19 بحصد الأرواح وتسجيل إصابات جديدة حول العالم وتغيير خريطة البؤر الأكبر من يوم ليوم.

تجاوزت حصيلة ضحايا المرض 30 ألف شخص حول العالم مع 32,156 وفاة بحسب أحدث إحصائية حتى الأحد الثالثة عصراً (بتوقيت غرينتش).

في حين بلغ عدد الإصابات 683,695 وبلغ عدد الحالات التي شفيت 146,397 في حين عدد الحالات النشطة يبلغ 505,142 من ضمنها 25,426 حالة حرجة.

ومع تسجيلها 10023 وفاة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، تعد إيطاليا البلد الأكثر تأثّرا في العالم بالوباء. وسجّلت بالمجموع 92 ألفاً و472 إصابة بينما واصلت حالات العدوى تباطؤها بمعدل +8,3 بالمئة الخميس و+7,4 بالمئة الجمعة و+6,9 بالمئة السبت.

وتعيش أوروبا والولايات المتحدة أوقاتاً عصيبة في مواجهة جائحة كوفيد-19، بينما بدأت ووهان الصينية التي انتشر منها الوباء تخرج تدريجاً من العزل التام. وفي غياب لقاح أو علاج مثبت للمرض، فُرض على أكثر من ثلاثة مليارات شخص البقاء في منازلهم طوعاً أو قسراً.

لكن عدد الإصابات المؤكدة رسمياً لا يعكس بالضرورة العدد الفعلي للإصابات، حيث إنّ العديد من الدول لا تختبر إلا من تستدعي حالتهم النقل إلى المستشفى.

الصين

أعلنت الصين عن خمسة وفيات جديدة و 45 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة حتى منتصف ليل السبت.

وسجلت جميع الوفيات في مقاطعة هوبي حيث ظهر الفيروس لأول مرة في كانون الأول/ ديسمبر ، وفقاً للجنة الصحة الوطنية. وقالت إن جميع الحالات الجديدة باستثناء حالة واحدة هم أشخاص أصيبوا في الخارج.

وقد خرج حوالي 477 شخصاً من المستشفيات يوم السبت، مما رفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم شفائهم وتعافوا إلى 75448 ،وفقاً للجنة الصحة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا الأحد، مما رفع إجمالي البلاد إلى 9538 حالة.

وقال المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إن عدد الوفيات ارتفع بمقدار ثمانية إلى 152.

تباطأ تفشي المرض في كوريا الجنوبية تدريجياً بعد أن سجلت مئات الإصابات الجديدة كل يوم وأصبحت ذات مرة ثاني أكثر البلدان تضرراً في العالم في وقت سابق من هذا الشهر.

5033 حالة من إجمالي 9538 حالة تم تعافيها والإفراج عنها من الحجر الصحي.

إيران

سجلت إيران 123 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 2640 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الواحدة ظهراً من يوم الأحد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 450 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن، وفق الوزارة 13 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 26.

تركيا

وصلت طائرة إثيوبية إلى تركيا على متنها 131 تركياً تم إجلاؤهم.

ووصل المسافرون إلى عدنان مندريس ليلاً بعد خضوعهم لإجراءات السلامة والتعقيم، ثم نقلوا إلى سكن طلاب

في منطقة بورنوفا، حيث سيخضعون للفحوصات ويبقون في الحجر الصجي لمدة 14 يوماً.

من جهة أخرى، أدخل روشتو رتشبر، الحارس السابق للمنتخب التركي لكرة القدم ونادي برشلونة الإسباني، المستشفى بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفادت زوجته عبر مواقع التواصل.

وكتبت زوجته إسيل عبر تطبيق إنستاغرام ليل السبت "روشتو في المستشفى بعد تشخيص إصابته بـ+كوفيد-19+"، مضيفة "نحن في حال من الصدمة بعدما تطورت العوارض بشكل سريع بينما كان كل شيء (يبدو) طبيعياً. هذه أوقات حرجة والأمر صعب جداً".

وأشارت إلى أنها خضعت مع ابنتها وابنها لفحوص جاءت نتيجتها سلبية.

وطال فيروس كورونا المستجد كرة القدم التركية، لاسيما المخضرم فاتح تيريم مدرب غلطة سراي حاليا. كما أعلن فنربغشة إصابة لاعب وأحد أفراد الجهاز الطبي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام تركية رسمية.

وأعلنت وزارة الصحة التركية ليل السبت تسجيل 7402 إصابة و108 وفيات بـ"كوفيد-19".

وبقيت تركيا من الدول القليلة التي لم تجمّد المنافسات الرياضية بسبب الفيروس، الى أن أقدمت على هذه الخطوة أواخر الأسبوع الماضي

الأردن

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر الأحد تسجيل ثاني وفاة جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في البلاد، وذلك لرجل مسن في ال77 من العمر.

وقال الوزير في مؤتمر صحافي "تم تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في المملكة لرجل يبلغ من العمر 77 عاما" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

واضاف ان "عدد الإصابات بالفيروس ارتفع الى 259 حالة بعد تسجيل 13 اصابة جديدة اليوم الأحد، مشيرا الى مغادرة 18 من المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء".

وكان المدير العام لمستشفى الأمير حمزة الحكومي المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجدّ الطبيب عبد الرزاق الخشمان اعلن السبت "تسجيل أول حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد لسيدة تبلغ من العمر 83 عاما".

واضاف أن "السيدة (الأردنية) كانت تعاني قبل إصابتها بفيروس كورونا من مشكلات صحية والتهاب نتيجة التسمم بالدم وتم تحويلها من مستشفى خاص الى مستشفى الأمير حمزة".

فلسطين

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية تسجيل 106 إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية من ضمنها تسع إصابات في غزة.

وقال إشتية إن الحكومة الفلسطينية ستقوم بتوظيف 51 طبيباً جديداً خلال الأيام القادمة.

وأشار إلى أن الحكومة قادرة حالياً على إجراء أكثر من 1000 اختبار يومياً، في حين في البداية كانت القدرة محددة بـ400 اختبار فقط.

وأضاف إشتية أن الصين ستزود الحكومة الفلسطينية بأجهزة تنفس صناعي واختبارات قريباً.

ونوه إلى أن الثغرة ستكون عند عودة العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل، وعددهم حوالي 35 ألف عامل، الذين يجب أن يخضعوا للحجر الصحي.

إسرائيل

الوفيات تصل إلى 15 وحالة حرجة لعشريني لا يعاني مشاكل صحية أخرى

ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل جراء فيروس كورونا إلى 15 حالة بعد وفاة سيدة في عمر 84 عاما في مستشفى بالقدس.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح الأحد عن 249 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات الكلي في إسرائيل إلى 3865 حالة.

وقالت الوزارة إن 66 شخصاً في حالة خطيرة، من بينهم 54 يتنفسون بمساعدة أجهزة التنفس الصناعي.

من بين الأشخاص الذين يعانون من حالة خطيرة رجل في العشرينات من عمره لا يعاني مشاكل طبية أخرى، تم تخديره وتوصيله بجهاز تنفس صناعي.

ارتفاع معدل البطالة

أفادت خدمة التوظيف يوم الأحد أن 32.577 شخصًا سجلوا أنفسهم خلال عطلة نهاية الأسبوع كعاطلين عن العمل، ليصل معدل البطالة في إسرائيل إلى 22.15 في المائة.

منذ بداية شهر آذار/ مارس، قدم 764،165 شخصاً طلبات بطالة، مما رفع العدد الإجمالي للعاطلين في البلاد إلى 922،016 شخصاً.

روسيا

رئيس بلدية موسكو يأمر جميع السكان بملازمة منازلهم

وكان عمدة موسكو سيرجي سوبيانين أضاف أن حوالي 20 % من سكان موسكو الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا يخرقون تعليمات الحجر الصحي.

وحذر رئيس البلدية من أن انتشار الوباء قد دخل مرحلة جديدة.

وكان سوبيانين قد أصدر مرسومًا يقضي بالحجر الصحي للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا ولأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكري أو الربو أو قصور القلب، وهو إجراء بدأ سريانه في يوم 26 آذار/ مارس وسيستمر حتى 14 نيسان/ أبريل على الأقل.

تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن عدد الإصابات في روسيا يبلغ 1534 منهم 270 حالة سجلت في الـ24 ساعة الأخيرة، إضافة إلى ثماني حالات وفاة.

الولايات المتحدة

تخطي الوفيات حاجز الألفين

تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة الألفين يوم السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجّلت الولايات المتحدة 121,117 إصابة مؤكّدة بالفيروس. أمّا عدد الوفيّات على أراضيها الذي بلغ 2,010، فقد تضاعف منذ الأربعاء.

وولاية نيويورك هي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة وقد سجّلت 52,318 إصابة و965 حالة وفاة.

ترامب يتراجع عن وضع ولاية نيويورك في الحجر الصحي

تخلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب السبت عن فكرة فرض حجر صحي على ولايات نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، بعدما كان تطرق في وقت سابق إلى هذه الفرضية في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال ترامب إنّه طلب من مراكز مكافحة الأمراض، وهي الهيئة الصحّية الوطنيّة، إصدار بيان "حازم" يمنع حركة الدخول إلى هذه الولايات أو الخروج منها، دون أن يعني ذلك إغلاقاً لحدودها.

وحثت السلطات الصحية الأمريكية الملايين من سكان منطقة مدينة نيويورك على تجنب السفر غير الضروري بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.

وفاة رضيع أمريكي بكوفيد 19

توفي رضيع أميركي جراء اصابته بفيروس كوفيد-19، في حالة نادرة جدا، وفق ما أفاد مسؤولون في ولاية الينوي السبت.

وقال حاكم الولاية جاي بي بريتزكر في مؤتمر صحافي إن وفاة "الرضيع" مرتبطة بالوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات ال24 الماضية.

وأعلنت ادارة الصحة العامة في الولاية أن عمر الطفل الذي توفي في شيكاغو أقل من عام، وجاء اختبار إصابته بفيروس كورونا ايجابياً.

وفاة أول سجين بكوفيد 19

قال مكتب السجون إن أول نزيل سجن فيدرالي في الولايات المتحدة توفي السبت بعد إصابته بفيروس كورونا، في سجن في لويزيانا.

قال مكتب السجون إن خمسة سجناء ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 في مجمع سجن لويزيانا.

زوجة رئيس وزراء كندا تعلن تعافيها

أعلنت صوفي غريغوار ترودو زوجة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت أنها شفيت من إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ترودو على فيسبوك مساء السبت "أشعر بتحسّن كبير. تلقّيت تقريراً إيجابياً من طبيبي" ومن خدمات الصحة العامة في أوتاوا.

وكانت شُخّصت إصابتها بالفيروس في 12 آذار/مارس بعد عودتها من لندن، ما دفع زوجها الذي لم يُظهر أيّ أعراض إلى البقاء معزولا والعمل عن بُعد في مقرّ رئيس الوزراء على بُعد بضعة كيلومترات من مكتبه الرسمي.

Bonjour mes chers amis, Canadiens et alliés de partout, Je voulais vous donner des nouvelles : je me sens tellement... Publiée par Sophie Grégoire Trudeau sur Samedi 28 mars 2020

بريطانيا تقول إن العزل قد يستمر لفترة "لا بأس بها"

توقعت مسؤولة رسمية بريطانية أن لا تعود البلاد إلى حياتها الطبيعية قبل ستة أشهر، وشددت الدكتور جيني هاريس على ان الإغلاق لن يظل لستة أشهر لكنها أضافت أن الشعب بحاجة إلى ان يتحصن بالمسؤولية والاستمرار في ملازمة الاجراءات حتى رفعها نهائيا من قبل الحكومة.

وأقرّت الحكومة البريطانية الأحد أن العزل التام الهادف للحد من تفشي كورونا المستجد قد يتواصل لفترة "لا بأس بها".

وطُلب من البريطانيين ملازمة منازلهم بقدر الإمكان للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

واتّخذ الإجراء وسط تحذيرات بأن معدلات الإصابات تزداد بشكل متسارع بينما كشفت أرقام جديدة السبت وفاة أكثر من ألف شخص أصيبوا بالفيروس في بريطانيا وتسجيل 260 وفاة في يوم واحد.

فرنسا

أعلن في فرنسا عن وفاة باتريك ديفيجيان، الوزير السابق، ورئيس إقليم أعالي السين "أوت دو سين"، الذي تم إدخاله إلى المستشفى بعد تشخيصه بـكوفيد 19، ليلة السبت/ الأحد.

وسجّلت فرنسا 319 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الساعات الأخيرة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2606 منذ بدء الجائحة، وفق أرقام نُشرت السبت على الموقع الإلكتروني للحكومة الفرنسية.

وتخطط الحكومة للتوسيع طاقتها الاستيعابية إلى 14000 سرير للعناية المركزة ارتفاعاً من 5000، وستعمل بسرعة لإجراء اختبارات للكشف عن الفيروس تصل إلى 50 ألف اختبار يومياً بحلول نهاية نيسان/ أبريل، سيضاف إليها أكثر من 100 ألف اختبار سريع يومياً في حزيران/ يونيو .

إيطاليا

تخطّت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في إيطاليا عشرة آلاف حالة، مع تسجيل 889 وفاة خلال الساعات الماضية، وفق ما أعلن الدفاع المدني السبت.

إسبانيا

سجّلت إسبانيا أكثر من 800 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينما أشار مسؤولون إلى أن الوباء اقترب على ما يبدو من بلوغ ذروته في البلاد.

وسجلت 6545 إصابة جديدة و 838 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب وزارة الصحة.

يوجد في إسبانيا الآن 78،797 مصابًا، و ووصل عدد الوفيات إلى 6,528، في حين يقبع 4،907 مريضًا في وحدة العناية المركزة، وتعافى 14،709.

الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة اقتصادية لما بعد كورونا

أعلنت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين السبت أنّ المفوّضية تعتزم اقتراح حزمة تحفيز اقتصاديّة جديدة لمساعدة التكتّل على التعافي من الأضرار الاقتصاديّة التي ستنتج عن فيروس كورونا.

وقالت فون دير لاين في بيان "لضمان التعافي، ستقترح المفوّضية تغييرات في إطار العمل الماليّ المتعدّد السنوات (ام ام اف) تسمح بمعالجة تداعيات أزمة فيروس كورونا".

وإطار العمل الماليّ المتعدّد السنوات هو الميزانية الطويلة الأمد للاتّحاد الأوروبي.

وأضافت "سيشمل ذلك حزمة تحفيز تضمن الحفاظ على التماسك داخل الاتّحاد من خلال التضامن والمسؤولية".

الشهر الماضي، فشل قادة الاتّحاد الأوروبي في التوصّل إلى اتّفاق حول ميزانيّة الأعوام السبعة المقبلة من 2021 الى 2027، ولم يتمكّنوا من الاتّفاق على ميزانية كل قطاع من القطاعات.

ألمانيا تعيد 160 ألف ألماني كانوا عالقين في بلدان أخرى

أعلن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس السبت إعادة أكثر من 160 ألف مواطن الماني الى البلاد كانوا عالقين في دول أخرى عقب إغلاق المطارات بسبب فيروس كورونا.

وقدّرت وزارة الخارجية أن نحو 200 ألف الماني لا يزالون محتجزين في الخارج ويسعون الى العودة.

ومعظم الألمان الذين تمت اعادتهم هم من السياح الذين وجدوا أنفسهم غير قادرين على العودة بعد إغلاق الحدود والمطارات في البلدان التي كانوا يزورونها.

وكتب ماس على تويتر "تمكنا من إعادة أكثر من 160 ألف الماني حتى الآن"، مضيفا "سوف نستمر في ذلك".

ووافقت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي على تخصيص 50 مليون يورو لابرام اتفاقات مع شركات طيران تجارية لاعادة المواطنين الألمان من المناطق المتأثرة بالفيروس.

إجلاء مئات السياح الأوروبيين من نيكاراغوا وبوليفيا

أجلي مئات السياح الأوروبيين خلال الساعات الأربع والعشرين من بوليفيا ونيكاراغوا في رحلات خاصة على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، حسبما قالت مصادر دبلوماسية وحكومية.

وغادرت مجموعة من 400 مواطن أوروبي السبت من مطار سانتا كروز البوليفي إلى باريس على متن طائرة استأجرها الاتحاد الأوروبي.

وفي أميركا الوسطى، أجلي زهاء 250 سائحاً أوروبياً كانوا عالقين في نيكاراغوا، إلى ألمانيا السبت، على متن طائرة استأجرتها برلين بدعم من الاتحاد الأوروبي.

محاولات إجلاء من بالي الإندونيسية

تقطعت السبل بآلاف السياح في جزيرة بالي الإندونيسية بعد إلغاء شركات الطيران آلاف الرحلات الجوية وفرض المزيدمن القيود على السفر.

العدد حتى اللحظة غير معروف، ولكن أكثر من 169000 مسافر قدموا إلى بالي هذا الشهر وحده، وفقًا للبيانات الحكومية.

وأوضحت البيانات أن حوالي 2500 مسافر قد مددوا تأشيراتهم لتجنب عقوبات لفترات الإقامة الطويلة قبل أن تمنح الحكومة الإندونيسية جميع السياح تمديدات تلقائية الأسبوع الماضي.

وقال رئيس هيئة مطار بالي ألفي أمير يوم الأحد إن عمليات الإجلاء تجري منذ الخميس من خلال رحلات مستأجرة من دول السائحين.

وقال إن الصين وألمانيا وفرنسا وتايلاند وبولندا وبريطانيا والبرازيل وليتوانيا وروسيا كانت من بين الدول التي تم إجلاء رعاياها أو تخطط لإجلاء رعاياها من بالي، حيث توفي شخصان بسبب الفيروس، بما في ذلك امرأة بريطانية. منأصل عشر إصابات مؤكدة.

وأعلنت إندونيسيا ما مجموعه 1،285 حالة، بما في ذلك 114 حالة وفاة.

المكسيك

طلبت السلطات الصحية المكسيكية من المواطنين البقاء في منازلهم حتى 19 نيسان/ أبريل لمواجهة وباء كوفيد 19.

و طالبت السلطات بالحد من الحركة قدر الإمكان، والحد من العمل والأنشطة المدرسية والتجمعات في الأماكن العامة.

وفقاً لأحدث الأرقام التي تم الإعلان عنها أمس، هناك 848 إصابة مؤكدة في البلاد، و16 وفاة.

وتخشى السلطات من تخطي الإصابات بالفعل 2600 حالة.

فنزويلا

تلقي مساعدات صينية لمواجهة الوباء

وصل 55 طناً من المساعدات إلى كراكاس على متن طائرة أقلعت السبت من الصين، لمساعدة فنزويلا على مكافحة فيروس كورونا المستجدّ الذي أودى حتّى الآن بحياة شخصين على أراضيها.

ضمن المساعدات، هناك 500 ألف جهاز "لأخذ عيّنات سريعة" هي الأولى من نوعها التي تصل إلى فنزويلا، بحسب ما قالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز.

وتشمل الشحنة أيضًا أجهزة تنفّس اصطناعية وخمسة ملايين كمامة وسبعين ألف ميزان فضلاً عن مادّة الكلوروكين التي باتت في صلب نقاش بين الخبراء الذين يوصي بعضهم به بينما يحذّر آخرون من مغبّة استخدامها في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجدّ.

غوايدو يدعو لإنشاء حكومةطوارئ وطنية

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو ليلة السبت إلى إنشاء "حكومة طوارئ وطنية" ذات توجهات سياسية متنوعة لمحاربة انتشار الفيروس التاجي بمساعدة 1.2 مليار دولار من القروض الدولية.

وقال غوايدو في مقطع فيديو نشر على تويتر إن حكومة الوحدة لن يرأسها نيكولاس مادورو.

لكن في عرض للمصالحة، قال غوايدو، الذي اعترفت به الولايات المتحدة و 60 دولة أخرى كزعيم شرعي لفنزويلا ، إن معارضي مادورو بحاجة إلى أن يكونوا "واقعيين" وأن يكونوا مستعدين لتقاسم السلطة.

وقال إن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لدعم مثل هذا الترتيب لتقاسم السلطة مع قروض بقيمة 1.2 مليار دولار حتى تتمكن فنزويلا من مكافحة الوباء. وقال إن القروض ستستخدم لمساعدة العائلات الفنزويلية التي يتوقع أن تتضرر ليس فقط بسبب انتشار المرض ولكن أيضا الصدمة الاقتصادية من انهيار أسعار النفط ، وهو المصدر الوحيد للعملة الصعبة في البلاد.

تسجيل أول وفاة بفيروس كورونا في مالي

أعلنت السلطات الصحية المالية السبت تسجيل أول حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك عشية الانتخابات التشريعية التي أبقي على موعدها رغم تزايد انتشار المرض في البلاد التي تعاني من العنف الأهلي وهجمات المتشددين.

ورغم رصد أولى الإصابات بالفيروس في مالي الأربعاء، أعلن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا مساء اليوم نفسه الإبقاء على موعد الانتخابات التشريعية الأحد.