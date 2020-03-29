فيديو: مهندس عراقي يبتكر "سرير الحياة" للحد من انتشار فيروس كورونا

يقول مرتضى الزبيدي، وهو مهندس طبي عراقي من البصرة جنوب العراق، إنه ابتكر جهازاً من الممكن أن يكون عوناً كبيراً للسلطات الصحية في بلاده في ظل تفشي فيروس كورونا.

هذا الابتكار هو سرير طبي أطلق عليه مبتكره اسم "سرير الحياة".

يقول مرتضى إنه اختار هذا الاسم لأن ما يوفره السرير بالفعل هو الأمن والطمأنينة للمرضى.

الابتكار هذا هو واحد من أفكار كثيرة لدى مرتضى لم تر النور بعد كما يقول، إلا أن الآن هو الوقت المناسب لاعتماد هذا الابتكار للمساهمة بوقف انتشار اوباء كوفيد 19 ومساعدة الطواقم الطبية.

هذا الابتكار عبارة عن سرير في غلاف زجاجي يوفر الأكسجين والعزل في آن واحد، مضاد للفيروسات، ويمكن استخدامه لدى معالجة المصابين بالأمراض السرطانية وأمراض الحروق والأشخاص ضعيفي المناعة.

يقول مرتضى إن لجنة الصحة في البصرة أتت لفحص الجهاز وإعداد تقرير وبدت أنها مقتنعة، معرباً عن استعداده لتطوير المزيد من الأسرة بأي تعديلات قد تطلبها وزارة الصحة.