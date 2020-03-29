شاهد: بنما تسمح لسفينة سياحية هولندية بعبور القناة بعد أن تقطعت بها السبل بأمريكا الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة البنمية في بيان السبت أنها سمحت لسفينة الرحلات الترفيهية "زاندام"، التي سجلت إصابات بفيروس كورونا المستجد بين ركابها، بعبور قناة بنما لمواصلة طريقها، بعدما نقل الركاب السالمون إلى سفينة أخرى لتجنب العدوى.

وقالت الوزارة في البيان إن "العبور بين المحيطين بات مسموحاً به لتواصل (السفينة) رحلتها". إلا أنها أكدت أنه "لن يسمح لأي من الركاب أو أفراد الطاقم بالنزول إلى الأرض البنمية"، موضحة أنها "أعادت النظر" في موقفها وستقدم "مساعدة إنسانية" للسفينة.

وترسو السفينة التي ترفع العلم الهولندي وتقل 1800 راكب بينهم نحو مئة فرنسي وأميركيين وكنديين ومواطني عدد من دول أوروبية أخرى، منذ أيام قبالة سواحل هذا البلد على المحيط الهادئ.

وكانت "زاندام" التي ترفع علم هولندا وتشغلها شركة "هولاند اميركا" التابعة لمجموعة "كارنيفال"، غادرت بوينوس آيرس في السابع من آذار/مارس. وكان يفترض أن تنزل ركابها في سان أنطونيو بتشيلي التي رفضت السماح لها بالرسو.

وأغلقت أمامها المرافئ الأخرى الواقعة على طريقها في أميركا الجنوبية بسبب القيود التي فرضتها الحكومات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسمحت الحكومة البنمية الأربعاء للسفينة بعبور قناة بنما لتوجه إلى فلوريدا لإنزال ركابها هناك في 30 آذار/مارس.لكنها تراجعت عن القرار "لأسباب صحية".

وبدأت السفينة الخميس الحصول في المياه الإقليمية البنمية على مساعدة من سفينة أخرى تابعة للشركة نفسها وتحمل اسم "روتردام" أبحرت من سان دييغو في الولايات المتحدة محملة بمواد غذائية وطاقم ومعدات فحوص كوفيد-19.

وتوفي أربعة من ركاب السفينة وفق ما أعلنت شركة "هولاند أميركا لاين" المشغلة لها، وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني "تؤكد هولاند أميركا لاين أن أربعة ركاب مسنين توفوا على متن زاندام"، بدون أن توضح سبب وفاتهم.

وأوضحت أنه ثبتت إصابة اثنين على الأقل من ركاب السفينة بفيروس كورونا المستجد. وقالت إن "العديد من المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض تنفسية خضعوا لفحص كوفيد-19 وثبتت إصابة اثنين منهم".

وتابعت أن 53 راكباً و85 من أفراد الطاقم يعانون من أعراض إنفلونزا.

أستراليا تسمح لسفينة ألمانية بالرسو وتعالج ركابها مصابي فيروس كورونا

كذلك في أستراليا تم الإبلاغ السبت عن ستة وأربعين راكبًا على متن سفينة الرحلات الألمانية "أرتانيا" أظهروا أعراض كوفيد 19، وفقًا لسلطات أستراليا الغربية.

وسمح للسفينة بالرسو في ميناء فريمانتل غرب أستراليا بعد أن منعت من الرسو منذ الثلاثاء، وطلب منها مواصلة الإبحار ومغادرة المياه الإقليمية الأسترالية.

يذكر أن وجهة السفينة الأساسية كانت جنوب أفريقيا.

ورست السفينة الخميس في حين تم نقل الركاب المرضى إلى بيرث للعلاج يوم الجمعة.

يوجد على متن السفينة أكثر من 800 شخص.